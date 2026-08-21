حمادة نصر: عمر عبد العزيز مستقبل حراسة المرمى.. ومحمد حمد مفاجأة الزمالك

أكد حمادة نصر، نجم نادي الزمالك السابق والمحلل الرياضي، أن القلعة البيضاء تمتلك عناصر وشباباً قادرين على صنع الفارق ورسم مستقبل الفريق خلال المرحلة المقبلة.



وأوضح نصر في تصريحات لبرنامج زملكاوي على شاشة قناة نادي الزمالك مع محمد أبو العلا، أن عمر عبد العزيز يمثل مستقبل حراسة المرمى ليس فقط في نادي الزمالك بل للكرة المصرية، مشيراً إلى أن الواعد محمد حمد سيكون مفاجأة الفريق الحقيقية إذا ما تحصل على فرصته الكاملة المشاركة.

وأضاف المحلل الرياضي أن محمد السيد يمتلك مقومات عالية، مؤكداً أن الموسم الجديد يجب أن يكون نقطة تحول ومختلفاً تماماً بالنسبة له لإثبات ذاته داخل الملعب.

وأشاد حمادة نصر بالدور الكبير الذي لعبه المدرب معتمد جمال، مؤكداً أنه نجح في فرض حالة من الانضباط والالتزام الحديدي داخل أروقة الفريق، وهو ما ينعكس إيجابياً على الاستقرار الفني.

واختتم تصريحاته بإبداء تفاؤله الشديد حول قدرة الزمالك على الظهور بشكل قوي ومميز خلال منافسات الموسم الجديد والمنافسة بقوة على منصات التتويج.