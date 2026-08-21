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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الاتحاد السكندري في الدوري المصري

الزمالك
الزمالك
رباب الهواري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض أولى مبارياته في بطولة الدوري المصري الممتاز، عندما يلتقي مع الاتحاد السكندري مساء اليوم الجمعة، في مواجهة يسعى خلالها الفريق الأبيض إلى تحقيق انطلاقة قوية وحصد أول ثلاث نقاط في مشواره بالمسابقة.

وتقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز، وسط رغبة من الجهاز الفني للزمالك بقيادة معتمد جمال في تحقيق الفوز وإرسال رسالة مبكرة بشأن طموحات الفريق خلال الموسم الجديد.

واستقر معتمد جمال، المدير الفني للزمالك، على ملامح التشكيل الذي من المنتظر أن يبدأ به مواجهة الاتحاد السكندري، مع الاعتماد على عدد من العناصر الأساسية، خاصة في ظل الغيابات التي ضربت صفوف الفريق قبل اللقاء.

ويبحث الجهاز الفني عن التشكيل الأكثر قدرة على تحقيق التوازن بين الجانبين الدفاعي والهجومي، مع منح اللاعبين المتاحين فرصة الظهور بصورة قوية في بداية مشوار الفريق بالبطولة.

وينوي معتمد جمال الدفع بالثلاثي عدي الدباغ وأحمد شريف وأحمد إيشو في الخط الأمامي للزمالك أمام الاتحاد السكندري، لتعويض غياب عبدالله السعيد وخوان بيزيرا عن المباراة.

ويعول الجهاز الفني على سرعة الثلاثي وقدرتهم على صناعة الخطورة أمام مرمى المنافس، إلى جانب استغلال الفرص التي ستتاح لهم خلال أحداث اللقاء.

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل يضم:

 محمد عواد.

عمر جابر، محمود حمدي الونش، محمد إسماعيل، محمود بن تايج.

أحمد فتوح، محمد شحاتة، آدم كايد.
 

 عدي الدباغ، أحمد شريف، أحمد إيشو.

ويسعى الزمالك إلى استغلال إقامة المباراة على ملعب القاهرة وتحقيق الفوز في الجولة الافتتاحية، خاصة أن البداية الإيجابية قد تمنح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة خلال الجولات المقبلة، بينما يتطلع الاتحاد السكندري إلى الخروج بنتيجة إيجابية أمام أحد أبرز فرق المسابقة.


 

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