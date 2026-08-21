3 أيام إجازة متتالية.. رئيس الوزراء يزف بشرى سارة للموظفين والقطاع الخاص

يترقب ملايين المواطنين في مصر موعد المولد النبوي الشريف والإجازات الرسمية المتبقية حتى نهاية عام 2026، خاصة مع اقتراب واحدة من أبرز المناسبات الدينية التي ينتظرها العاملون في القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب الطلاب وأسرهم.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بشأن موعد إجازة المولد النبوي الشريف، بحيث يكون يوم الخميس 27 أغسطس 2026 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بدلًا من الموعد المرتبط بالتاريخ الهجري للمناسبة، وذلك في إطار سياسة توحيد مواعيد الإجازات الرسمية كلما أمكن.



وتشمل الإجازة العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، بالإضافة إلى شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، كما أعلنت وزارة العمل تطبيق الإجازة على العاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل.

موعد المولد النبوي الشريف 2026

يأتي موعد المولد النبوي الشريف فلكيًا ووفق التاريخ الهجري في شهر ربيع الأول لعام 1448 هجرية، إلا أن الإجازة الرسمية في مصر جرى ترحيلها إلى يوم الخميس 27 أغسطس 2026.

وكانت البيانات الواردة بشأن المناسبة قد أشارت إلى أن المولد النبوي يوافق يوم الأربعاء 26 أغسطس، بينما أوضح قرار رئيس مجلس الوزراء أن الإجازة الرسمية ستكون يوم الخميس 27 أغسطس، بدلًا من يوم المناسبة.

كما ورد في قرار آخر أن الإجازة جرى تحديدها بدلًا من يوم الثلاثاء 25 أغسطس 2026 الموافق 12 ربيع الأول 1448 هجرية، وهو ما يعكس اختلافًا في البيانات المتداولة بشأن التاريخ الأصلي للمناسبة، إلا أن الموعد الرسمي للإجازة الذي يستفيد منه العاملون هو الخميس 27 أغسطس 2026.

وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه الحكومة إلى تجميع الإجازات الرسمية في أيام محددة، بما يحقق قدرًا أكبر من التنظيم ويحد من تعطيل سير العمل على مدار أيام الأسبوع.



إجازة المولد النبوي للعاملين بالحكومة

يشمل قرار إجازة المولد النبوي الشريف العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية.

كما يسري القرار على العاملين في شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، مع اعتبار يوم الخميس 27 أغسطس 2026 إجازة رسمية مدفوعة الأجر.

وأكد القرار استمرار أعمال الامتحانات، إن وجدت، وفقًا للمواعيد المحددة من جانب السلطة المختصة، وبالتالي لا يعني قرار الإجازة بالضرورة تأجيل جميع الاختبارات أو الامتحانات التي تتزامن مع يوم الإجازة، وإنما يتم التعامل معها وفق الجهة المسؤولة عن تنظيمها.

وتمنح الإجازة العاملين فرصة للاحتفال بالمناسبة الدينية والاستفادة من يوم راحة رسمي دون خصم من الأجر، وفق القواعد المنظمة للإجازات الرسمية.

إجازة المولد النبوي للقطاع الخاص

من جانبها، أعلنت وزارة العمل أن يوم الخميس 27 أغسطس 2026 سيكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة المولد النبوي الشريف.

ويأتي ذلك في إطار توحيد موعد الإجازة بين العاملين في قطاعات الدولة المختلفة، كلما أمكن ذلك، بما يحقق الغاية الاجتماعية والقومية من الإجازات الرسمية المرتبطة بالمناسبات والأعياد.

وأكدت الوزارة أن الإجازة تسري على العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل، مع حصولهم على حقوقهم المقررة خلال الإجازات الرسمية، وفق الضوابط والقواعد المنظمة لذلك.

ويعني ذلك أن العاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام القانون يمكنهم الاستفادة من إجازة الخميس 27 أغسطس، مع مراعاة الحالات التي تنظمها قواعد العمل بالنسبة للمنشآت التي تستدعي طبيعة نشاطها استمرار العمل خلال الإجازات الرسمية.



لماذا جرى ترحيل إجازة المولد النبوي؟

تأتي عملية ترحيل الإجازات الرسمية إلى يوم الخميس في إطار توجه حكومي يستهدف توحيد مواعيد الإجازات، خصوصًا عندما تقع المناسبة خلال أيام الأسبوع.

وتسهم هذه السياسة في تنظيم حركة العمل داخل المؤسسات والهيئات المختلفة، كما تمنح المواطنين فرصة أفضل للاستفادة من أيام الإجازات، بدلًا من توزيع أيام الراحة على أيام متفرقة خلال الأسبوع.

وأوضحت وزارة العمل أن توحيد مواعيد الإجازات الرسمية يهدف إلى تحقيق الغاية الاجتماعية والقومية من الإجازات، إلى جانب تعزيز التنظيم بين قطاعات الدولة المختلفة.

الإجازات الرسمية المتبقية حتى نهاية 2026

بعد إجازة المولد النبوي الشريف في أغسطس، يتبقى في جدول الإجازات الرسمية لعام 2026 عدد من المناسبات المهمة، أبرزها عيد القوات المسلحة في شهر أكتوبر.

6 أكتوبر.. عيد القوات المسلحة

يوافق يوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 ذكرى عيد القوات المسلحة، المعروف باسم ذكرى نصر أكتوبر.

وتعد هذه المناسبة إحدى الإجازات الرسمية في مصر، وترتبط بذكرى انتصار القوات المسلحة المصرية في حرب أكتوبر 1973، وتحتل مكانة بارزة ضمن المناسبات الوطنية التي تحظى باهتمام واسع.

ومن المنتظر أن تكون هذه المناسبة آخر الإجازات الرسمية الكبرى المدرجة في الجدول المتبقي من عام 2026 وفق المعلومات الواردة.

المولد النبوي مناسبة دينية ينتظرها المصريون

يمثل موعد المولد النبوي الشريف مناسبة دينية مهمة بالنسبة للمواطنين، ولذلك يحظى الإعلان عن موعد الإجازة الرسمية باهتمام كبير كل عام.

وتشهد هذه المناسبة مظاهر احتفال مختلفة، كما تستعد الأسر المصرية لها من خلال العديد من العادات والتقاليد المرتبطة بالمولد النبوي.

ويتيح قرار منح يوم الخميس 27 أغسطس إجازة رسمية للعاملين الاستفادة من 3 أيام راحة، مع استمرار تنظيم أي أعمال أو امتحانات وفق قرارات الجهات المختصة.