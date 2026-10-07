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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ميني كونتريمان تتحول إلى وحش للطرق الوعرة بنسخة Untamed

ميني Untamed Edition
ميني Untamed Edition
عزة عاطف

كشفت شركة «ميني» (MINI) عن طراز «كنتري مان Untamed Edition» موديل 2027، والذي يمثل خيارًا أكثر مغامرة ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات المدمجة. 

ويتميز هذا الإصدار بزيادة ارتفاع السيارة عن الأرض وتجهيزها بإطارات مخصصة لجميع التضاريس، مع لمسات تصميمية جديدة ومستوى أعلى من الجاهزية للرحلات الجبلية والطرق غير الممهدة.

نظام التعليق المرتفع والتجهيزات المخصصة للتضاريس

حصل إصدار «Untamed Edition» على رفع لنظام التعليق بمقدار 15 ملم، مما ساهم في زيادة الخلوص الأرضي الإجمالي بنحو 19 ملم (0.7 بوصة) مقارنة بالطراز القياسي. 

وتعتمد السيارة على عجلات بمقاس 19 بوصة مغطاة بإطارات «Pirelli Scorpion All Terrain Plus» المخصصة للطرق الوعرة بشكل قياسي في السوق الأمريكي. 

كما أطلقت ميني إعادة معايرة شاملة لنظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS) ونظام التحكم في الثبات وتوجيه المقود لضمان أعلى مستويات الاستجابة مع الارتفاع الجديد والإطارات العريضة.

التصميم الخارجي والملامح البصرية الحصرية

يظهر الطراز الجديد بشبكة أمامية مطورة تضم عناصر رأسية بلمسات من الصلب الداكن (Dark Steel)، إضافة إلى شريط حماية أسود مطفي وشعار «Untamed» على القائم الخلفي. 

وتوفر الشركة 5 خيارات للألوان الخارجية تشمل خيار الطلاء المطفي «Frozen Nomad Blue» لأول مرة في سيارات ميني المخصصة للإنتاج التجاري، مع سقف متباين باللون الأبيض أو الأسود. 

وتتحمل سكك السقف حمل أوزان تصل إلى 75 كجم أثناء القيادة و300 كجم أثناء التوقف لتثبيت خيمة السقف المخصصة للخيام والرحلات.

المقصورة الداخلية وأسعار الفئات في الأسواق

تضم المقصورة الداخلية مقاعد رياضية باللون الأزرق الداكن «Nightshade Blue» مع تطريزات مستوحاة من التكوينات الصخرية، وأسطح مغطاة بأنسجة قماشية متينة على لوحة القيادة.

وتبدأ الأسعار في السوق الأمريكي من 43900 دولار لطراز «Countryman S ALL4» المزود بمحرك بنزين يولد قوة 241 حصانًا، بينما يوفر طراز «SE ALL4» الكهربائي بالكامل قوة 308 أحصنة مع نظام الدفع الكلي القياسي. 

وتتضمن جميع النسخ الأمريكية وصلة سحب مقطورات مثبتة من المصنع بقدرة قطر تصل إلى 1587 كجم (3500 رطل).

ميني كنتري مان 2027 ميني Untamed Edition أسعار ميني كنتري مان سيارات ميني الطرق الوعرة

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