بكري: هناك حالة من الفوضى على منصات التواصل الاجتماعي ولا بد من عقوبات رادعة للمخالفين

أكد الإعلامي مصطف بكري، أن الإعلاميين والصحفيين يقفون في خندق واحد دفاعًا عن الوطن والشعب المصري ومصالحه، مؤكدًا أن المسؤولية الوطنية تفرض التعامل مع القضايا المختلفة بقدر كبير من الوعي والمهنية.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن هناك حالة من الفوضى على منصات التواصل الاجتماعي، مطالبًا بضرورة وضع قانون رادع للتعامل مع التجاوزات والإساءات، بما يضمن مواجهة المخالفات والحفاظ على ضوابط التعامل في الفضاء الإلكتروني.

مواثيق الشرف الإعلامية



وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام طالب باعطاء المواطن مساحة أكبر في وسائل الاعلام وأيضا أكد على أهمية حرية التعبير والإهتمام بمواثيق الشرف الإعلامية

