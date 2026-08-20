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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بكام انهاردة؟.. أسعار الفراخ البيضاء والبانيه.. وتوقعات بارتفاعات مرتقبة في البيض

الدواجن والبيض
الدواجن والبيض
هاني حسين

الفراخ بكام النهاردة؟.. سؤال يردده المواطن المصري بشكل يومي نظرا لاهتمامه بشراء الدواجن بشكل دوري كمصدر أساسي ورئيسي للبروتين . 

صعود تدريجي في الأسعار 

تحركت أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس بالبورصة والأسواق ، وخاصة الدواجن الساسو "الحمراء"  والتى شهدت صعود تدريجى ليصل سعر الكيلو  ل 90 جنيهًا بالمزرعة بعدما وصل سعرها ل 82 جنيهًا أمس بينما حافظت الدواجن البيضاء على انخفاضها .

أسعار الدواجن اليوم


وعاودت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة الصعود حيث وصل سعر الكيلو لـ 58 جنيها بالمزرعة،وتصل  للمستهلك بسعر 72جنيها، كما ارتفعت أسعار الدواجن الأمهات عند حوالى 48 جنيها للكيلو  وتصل للمستهلك بسعر 60جنيها.

كما سجلت سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء"  90 جنيه بعدما كان سعرها 82 جنيها وتصل للمستهلك 100 جنيهًا.

كذلك وصلت  سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 105 جنيهًا وتصل للمستهلك بسعر  120جنيهًا.

سعر كيلو البانيه


كما انخفض سعر كيلو البانيه بالتبعية اليوم لـيتراوح بين 170و 190جنيه في بعض المحلات أى انخفض مايقرب من 40 جنيهًا.

سعر الأوراك من 70لـ 90  جنيهًا.

وكيلو الأجنحة يتراوح بين 70 و 80 جنيها.

سعر زوج الحمام 190 جنيهًا.

أسعار البيض


وتصل سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 85جملة لتصل للمستهلك بسعر 110جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 140 جنيها.

كما استقرت  سعر كرتونة البيض الأبيض 85 جنيهات جملة لتباع للمستهلك بنحو 105جنيهًا.

كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 100جنيها جملة وللمستهلك بنحو 110 جنيها

مطالب بتحقيق التوازن 

وطالب الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتدخل العاجل لسحب جانب من فائض الإنتاج وتخزينه في الثلاجات التابعة للمنظومة، بما يسهم في امتصاص المعروض وتحقيق التوازن داخل السوق، ويحد من تراجع الأسعار إلى مستويات تهدد قدرة المربين والمنتجين على الاستمرار.

وأوضح الزيني خلال تصريحات ل “صدي البلد” أن وضع آلية منظمة لسحب الفائض وتخزينه يمثل أحد الحلول العملية للتعامل مع الأزمة الحالية، خاصة أن الدواجن والبيض من السلع التي يمكن تخزينها وفقًا للضوابط والإجراءات المعمول بها، وإعادة طرحها في الأسواق عند الحاجة.

وأعلن نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن تأييده لمقترح طرح الدواجن والبيض ضمن منظومة الدعم العيني على بطاقات التموين، مشيرًا إلى أن هذه الآلية سبق تطبيقها ويمكن إعادة الاستفادة منها في مواجهة تداعيات زيادة المعروض خلال الفترة الحالية.

وأضاف عبد العزيز السيد، خلال تصريحات تليفزيونية أن سعر كيلو الدواجن داخل المزرعة يدور حاليًا حول 59 جنيهًا، بينما يتراوح السعر الذى يفترض أن يصل إليه للمستهلك بين 70 و75 جنيهًا للكيلو، وفقًا لتكاليف الإنتاج وهوامش التداول.

وأشار الى أن الوصول إلى سعر عادل للدواجن يمثل ضرورة للحفاظ على استمرارية المنتجين، خاصة أن الأسعار الحالية، بحسب تقديره، لا تغطى بصورة كافية التكلفة الحقيقية للإنتاج.


ونوه رئيس شعبة الدواجن إلى أن الأعلاف تمثل حوالى 70% من مدخلات صناعة الدواجن، وبالتالى فإن أى تغير فى أسعارها ينعكس بشكل مباشر على تكلفة الإنتاج والأسعار التى يتحملها المستهلك.

وأضاف أن التكلفة الحقيقية لإنتاج كيلو الدواجن تقترب من 70 إلى 75 جنيهًا، مؤكدًا أن استمرار الأسعار عند مستويات لا تتناسب مع التكلفة قد يدفع بعض المنتجين إلى الخروج من دورة الإنتاج.

ولفت إلى أن مستلزمات الإنتاج متوافرة حاليًا بما يكفى لحوالى 3 أشهر، وهو ما يدعم استقرار العملية الإنتاجية خلال الفترة المقبلة، إلا أن استمرار هذا الاستقرار يظل مرتبطًا بأسعار الأعلاف وباقى مستلزمات التربية.

وأكد عبد العزيز السيد أن سوق الدواجن يحتاج إلى آلية أكثر وضوحًا للتعامل مع الأسعار، عبر وضع ضوابط ومعايير تساعد على قراءة اتجاهات السوق والتنبؤ بالتغيرات السعرية.
وأوضح أن وجود قواعد واضحة من شأنه تحقيق قدر أكبر من التوازن بين المنتج والمستهلك، بحيث يحصل المنتج على سعر يضمن استمرار النشاط، وفى الوقت نفسه لا يتعرض المواطن لزيادات غير مبررة.

ارتفاعات مرتقبة في أسعار البيض 

 

وتوقع رئيس شعبة الدواجن زيادة الطلب على البيض خلال الفترة المقبلة مع اقتراب موسم المدارس، نتيجة ارتفاع احتياجات الأسر والطلاب.

وأشار إلى أن تأثير بداية العام الدراسى سيكون أكثر وضوحًا على سوق البيض مقارنة بسوق الدواجن، موضحًا أن زيادة الطلب مع عدم وجود زيادة مماثلة فى المعروض قد تدفع الأسعار إلى الارتفاع.

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