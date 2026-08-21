محاكمة 29 متهما بخلية الزاوية الحمراء.. في هذا الموعد

تستكمل الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، محاكمة 29 متهما، في القضية رقم 1871 لسنة 2026 جنايات الزاوية الحمراء.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في غضون عام 2025 وحتى 26 يناير 2026، المتهمون من الأول وحتى الرابع، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاخلال بالنظام العام، وتعطيل أحكام الدستور والقانون والاعتداء على الحريات الشخصية، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضافت التحقيقات انضمام المتهمين من الخامس وحتى الأخير لتلك الجماعة الإرهابية مع علمه بأغراضها، ووجه للمتهمين اتهامات بالترويج لارتكاب أعمال إرهابية.