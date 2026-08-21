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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر أعلى دولار في البنوك الآن

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
محمد يحيي

يستمر استقرار أكبر سعر دولار أمام  الجنيه؛ بالتزامن مع بدء تعاملات صباح اليوم الجمعة  21-8-2026  على خلفية اعلان البنك المركزي المصري لسعر الفائدة في البنوك أمس.

آخر تحديث لأكبر  سعر دولار 

وصل آخر تحديث لـ أعلي سعر دولار 50.73 جنيها للشراء و 50.83 جنيها للبيع في بنك الإسكندرية.

أظهرت أسعار الدولار في مصر استقرارًا مع أول تعاملات صباح له اليوم الجمعة

استقرار الدولار

ويستمر ثبات سعر الدولار في مواجهة الجنيه؛ على مستوي السوق الرسمية دون تغيير .

سعر الدولار مقابل الجنيه

 

إجازة البنوك

وعطل البنك المركزي المصري العمل في البنوك مساء أمس الخميس بمناسبة بدء مواعيد الراحة الأسبوعية لكل العاملين في الجهاز المصرفي اعتبارًا من اليوم الجمعة ولمدة يوم آخر.

الدولار يصعد

صعد سعر الدولار أمام الجنيه  أمس الخميس بمقدار 63 قرشًا علي الأقل  .

سعر الدولار مقابل الجنيه

آخر تحديث لسعر الدولار

وصل متوسط سعر الدولار في آخر تحديث له 50.82 جنيها.

سعر الدولار في البنك المركزي

وصل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري 50.82 جنيها للشراء و 50.92 جنيها للبيع.

الدولار يواصل انخفاضه بعد تباطؤ التضخم الأمريكي وتراجع توقعات رفع الفائدة

أقل سعر 

وسجل أقل سعر دولار 50.73 جنيها للشراء و 50.83 جنيها للبيع في بنك الإسكندرية.

ووصل سعر ثاني أقل دولار 50.75 جنيها للشراء و 50.85 جنيها للبيع في بنك الكويت الوطني

وسجل ثالث أقل  سعر دولار 50.78 جنيها للشراء و 50.88 جنيها للبيع في البنك التجاري الدولي CIB.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه 50.8 جنيها للشراء و 50.9 جنيها للبيع في بنوك " بيت التمويل الكويتي، أبوظبي الأول، كريدي أجريكول، أبوظبي الأول، البركة".

وصل سعر الدولار في مواجهة الجنيه 50.82 جنيها للشراء و 50.92 جنيها للبيع في بنوك " التعمير والاسكان، مصرف العربي الدولي".

سعر الدولار أمام الجنيه المصري

الدولار في أغلب البنوك

وبلغ متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك 50.83 جنيها للشراء و 50.93 جنيها للبيع في بنوك " المصرف المتحد، قناة السويس، ميد بنك، التنمية الصناعية، المصري الخليجي، مصر، الأهلي المصري،نكست، فيصل الاسلامي".

أعلي سعر دولار

سجل أعلي سعر دولار 50.85 جنيها للشراء و 50.95 جنيها للبيع في بنوك" سايب، مصرف أبوظبي الإسلامي، الأهلي الكويتي".

وسجل ثاني أعلي سعر دولار 50.84 جنيها للشراء و 50.94 جنيها للبيع في بنك HSBC.

البنك المركزي

تثبيت سعر الفائدة

وأعلنت لجنة السياسيات النقدية التابعة لـ البنك المركزي المصري برئاسة حسن عبدالله؛ تثبيت سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي .

وكشف تقرير لجنة السياسيات النقدية عن تثبيت سعر الفائدة علي كافة المعاملات المصرفية دون أي تحريك، ليصل سعر عائد الإيداع عند 19%.

وأضاف التقرير أن سعر الإقتراض لليلة واحدة سجل 20% و العملية الرئيسية للبنك المركزي 19.5%.

فيما بلغ سعر العائد علي الإئتمان والخصم 19.5% لكلا منهما.

أرجع البنك المركزي قراره بتثبيت سعر الفائدة قبل قليل إلي أنه يأتي  انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.

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