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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مساعد توروب: شغف جماهير الأهلي مذهل.. ولم أرَ مثله في العالم

الاهلي
الاهلي
يمنى عبد الظاهر

كشف المجري إيمري سابيتش، مدرب النادي الأهلي السابق والمساعد الأسبق للمدير الفني ييس توروب، تفاصيل تجربته داخل القلعة الحمراء، مؤكدًا على حجم النادي وشغف جماهيره الاستثنائي الذي لم يره في أي مكان آخر خلال مسيرته التدريبية.

وأوضح سابيتش، في تصريحات عبر برنامج "مودرن سبورتس" المذاع على قناة "مودرن MTI" الفضائية مع الإعلامي أمير هشام، أن العمل داخل الأهلي كان تجربة فريدة ومميزة للغاية، مشيرًا إلى أنه أدرك القيمة الحقيقية والسمعة العالمية للنادي منذ انضمامه إليه العام الماضي.

وقال المدرب المجري: "عملت في سويسرا ومع عدة فرق ومنتخبات، لكن شغف جماهير الأهلي كان مذهلًا بالنسبة لي ولم أرَ مثله في أي جمهور آخر حول العالم. بعد التتويج بلقب السوبر المصري، أدركنا سريعًا أن الجمهور لا يكتفي بشيء ويريد الفوز بكل البطولات".

وحول المنافسة في بطولة الدوري، أضاف: "فزنا بمباراة القمة في نهاية الدوري، وكانت المنافسة محمومة حتى اللحظات الأخيرة بين ثلاثي الصدارة. بذلنا أقصى جهد ممكن للوصول لأعلى عدد من النقاط وحصد اللقب".

وفيما يخص عدم حصد الفريق لجميع القاب الموسم الماضي، علّق سابيتش: "الأمر معقد ويحتاج لحديث طويل، وهناك بعض التفاصيل التي لا يجب مناقشتها عبر وسائل الإعلام أمام الجماهير. عندما نحلل الموسم كاملاً نجد أننا بذلنا جهداً كبيراً وكان بإمكاننا تحقيق المزيد، وتواجد عدد كبير من لاعبي الأهلي في كأس العالم يؤكد أننا عملنا معهم بشكل ممتاز".

واختتم سابيتش تصريحاته بالحديث عن تعامله مع إدارة النادي واللاعبين، مشيداً برئيس النادي والبيئة العامة داخل الفريق، فيما رفض الخوض في الأنباء التي تردد عن وجود أزمات خاصة بالرواتب داخل غرفة الملابس قائلاً: "أعتذر، لا أستطيع الحديث أو الرد على هذا السؤال بالتحديد".

المجري إيمري سابيتش النادي الأهلي ييس توروب المدرب المجري سويسرا الأهلي بطولة الدوري

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