حقيقة تلقي الأهلي عرضا من اتحاد جدة لضم إمام عاشور

أكد محمد أبو علي، الناقد الرياضي، أن النادي الأهلي لم يتلقَ أي عروض رسمية من نادي اتحاد جدة السعودي للتعاقد مع إمام عاشور، مشيرًا إلى أن مجلس إدارة القلعة الحمراء أغلق الباب أمام رحيل اللاعب، مع إمكانية تغير الموقف خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.



وقال محمد أبو علي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إيهاب الكومي، في برنامج «الماتش» المذاع عبر قناة «صدى البلد»: «يتبقى في عقد إمام عاشور مع الأهلي موسمان، والموضوع حُسم بعدما أصدر النادي بيانًا يؤكد عدم رحيل أي لاعب. وفيما يخص العرض التركي، فالأهلي يرفض تمامًا بيع إمام عاشور للنادي التركي، بسبب ضعف المقابل المادي ورغبة النادي في تقسيط قيمة الصفقة».



وأضاف: «لم تصل إلى النادي الأهلي أي عروض رسمية من اتحاد جدة، ومن الممكن أن يبدأ الأهلي في يناير المقبل دراسة العروض التي يتلقاها لاعبوه، وبالتالي من الوارد جدًا أن يفكر النادي في رحيل إمام عاشور».



وأوضح: «من الصعب تحديد من سيرحل عن الأهلي في يناير، لكن النادي اضطر إلى قيد رضا سليم، واللاعب يرغب في الرحيل والعودة للعب في المغرب، والنادي لا يمانع في رحيله حال وصول عرض مناسب».



وأتم: «من الوارد أن تشهد تشكيلة الأهلي تغييرات أمام الشرقية إنبي في مستهل مشوار الفريق بالدوري، مقارنة بالتشكيل الذي خاض به مباراة برشلونة في كأس خوان جامبر، والتي أثبتت امتلاك الفريق مرونة تكتيكية ووفرة عددية».