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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

6 غيابات تضرب الأهلي قبل مواجهة إنبي في افتتاح الدوري

الأهلي
الأهلي
عمرو مصطفى

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن غيابات الفريق المرتقبة قبل مواجهة إنبي في افتتاح منافسات الدوري، مؤكدًا أن الجهاز الفني يواصل استعداداته للمباراة في ظل عدد من الغيابات المؤثرة.

 

غيابات الأهلي 

 

وقال المصدر إن يوسف بلعمري سيغيب عن اللقاء بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي، بينما يواصل الثنائي رضا سليم وأشرف داري برنامجهما البدني والتأهيلي، ولم يشاركا في معسكر الفريق بإسبانيا.

وأضاف أن توفيق محمد ومحمود صلاح خارج حسابات الجهاز الفني حتى الآن، في الوقت الذي يغيب فيه ياسين مرعي عن المباراة بسبب الإيقاف، عقب تعرضه للطرد في آخر مباريات الموسم الماضي.

وأوضح المصدر أن موقف أحمد سيد زيزو لم يُحسم بشكل نهائي حتى الآن، بسبب الإصابة التي تعرض لها أمام برشلونة، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني سيحدد موقفه النهائي وفقًا لحالة اللاعب ونتائج الفحوصات الطبية.

وشدد المصدر على أن الفريق يستهدف بداية قوية وتحقيق الفوز في افتتاح مشواره بالدوري.

رفع نادي الجيش الملكي المغربي عرضه المالي للتعاقد مع رضا سليم، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في ظل رغبة النادي المغربي في حسم الصفقة قبل غلق باب القيد.

الجيش الملكي يرفع عرضه لضم رضا سليم



وكشف مصدر مطلع على المفاوضات أن الجيش الملكي تقدم بعرض جديد إلى إدارة النادي الأهلي بقيمة  400 ألف دولار ، من أجل الحصول على خدمات رضا سليم بشكل نهائي، وذلك بزيادة قدرها  100 ألف دولار  عن العرض السابق الذي تقدم به النادي المغربي لضم اللاعب.

ويأتي العرض الجديد من جانب الجيش الملكي في ظل تمسك النادي بالحصول على خدمات رضا سليم، خاصة مع اقتراب موعد غلق فترة الانتقالات الصيفية في المغرب، والمقرر أن ينتهي في  15 سبتمبر المقبل ، وهو ما يدفع مسؤولي النادي المغربي إلى سرعة حسم موقف الصفقة.

وينتظر نادي الجيش الملكي رد إدارة الأهلي على العرض الجديد، خاصة أن مسؤولي النادي المغربي يفضلون معرفة موقف القلعة الحمراء بشكل رسمي قبل الدخول في أي مفاوضات جديدة حول المقابل المالي أو شروط التعاقد.


 

الأهلي يوسف بلعمري رضا سليم أشرف داري الدوري

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