نشرته مجددا نكاية في المشكو بحقه.. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو اعتداء على سيدة بالبحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى بالضرب على إحدى السيدات بالبحيرة .



بالفحص تبين أن مقطع الفيديو المشار إليه قديم، سبق تداوله عام 2024 وتم تحرير محضراً بالواقعة أنذاك، حيث إتهمت السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو (ربة منزل– مقيمة بدائرة مركز شرطة رشيد بالبحيرة ) شقيق طليقها (عامل – مقيم بذات الدائرة) بالتعدى عليها بالضرب وإحداث إصابتها بكدمات وجروح لخلافات بينهما حول المصاهرة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله فى حينه وصدر ضده حكم بالحبس سنة، حيث قام بالإستئناف عليه.

بإستدعاء القائمة على النشر وسؤالها قررت بإعادتها نشر مقطع الفيديو نكاية فى المشكو فى حقه لإجباره على إنهاء تلك الخلافات.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية .





