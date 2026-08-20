القبض على صانعة محتوى تسرد قصصا إباحية على صفحتها

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانعة محتوى لقيامها بسرد قصص إباحية على صفحتها.

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن سرد قصص إباحية بما يتنافى مع القيم المجتمعية .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورة حال تواجدها بدائرة مركز شرطة المنصورة بالدقهلية، وبمواجهتها إعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية .



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.