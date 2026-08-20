خرجت من البيت بدون أذن.. القبض على المتهمين بالتعدى على فتاة ببنى سويف

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى بالضرب على فتاة ببنى سويف.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة الظاهران بمقطع الفيديو (سائق مركبة "توك توك" وزوجته- مقيمان بدائرة قسم شرطة بنى سويف) ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بتاريخ 19/ الجارى وتعديهما على كريمتهما بالضرب وإحداث إصابتها "كدمات متفرقة بالجسم" لإعتيادها الخروج من المنزل فى وقت متأخر دون إذن منهما، وخروجهما للبحث عنها وعقب العثور عليها أثناء سيرها بمحل الواقعة قام والدها بالتعدى عليها بالضرب على النحو الوارد بمقطع الفيديو.. وبإستدعاء المجنى عليها أيدت ما سبق وإتهمت والديها بالتعدى عليها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.