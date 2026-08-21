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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مفاجأة.. بيزيرا يحق له اللعب في الإمارات ببطاقة مؤقتة

بيزيرا
بيزيرا
رباب الهواري

كشف عامر العمايرة، خبير اللوائح، عن موقف خوان بيزيرا حال فسخ تعاقده مع الزمالك، مؤكدًا أن اللاعب قد يحصل على بطاقة مؤقتة تتيح له المشاركة مع فريقه الإماراتي الجديد، مع إمكانية تعرضه للإيقاف لاحقًا، مشيرًا إلى أن النادي الأبيض قد يحقق مكاسب مالية كبيرة من وراء اللاعب.


وقال عامر العمايرة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إيهاب الكومي، في برنامج «الماتش» المذاع عبر قناة «صدى البلد»: «نادي الزمالك لديه لائحة داخلية يلجأ إليها في حالة ارتكاب اللاعب مخالفات، وفي حالة تغيب اللاعب يحق للزمالك حجز مستحقاته».


وأضاف: «يجب على الزمالك أن ينذر اللاعب بسبب غيابه، وفي حالة عدم التزامه يحق للنادي فسخ التعاقد، وأي عقد جديد يحصل عليه بيزيرا يتم جمع قيمة عقده مع الزمالك وعقده الجديد، ثم القسمة على اثنين كتعويض لنادي الزمالك، إلى جانب الأموال التي دفعها الزمالك لناديه السابق».


وتابع: «بيزيرا، حال فسخ تعاقده مع الزمالك، يمكنه استخراج رخصة، ويحق له المشاركة مع فريقه الجديد، لكن اللاعب قد يتعرض للإيقاف لمدة 4 أشهر، كما أن النادي الجديد، إذا ثبت تحريضه لبيزيرا على فسخ تعاقده، قد يتعرض لعقوبة الحرمان من القيد لفترتين».


وأتم: «قد يحصل الزمالك على عائد يتجاوز 4 ملايين يورو من جراء فسخ خوان بيزيرا عقده، لكن فترة التقاضي قد تطول بعض الشيء.

موقف الزمالك قوي وفقًا للائحة، خاصة أن النادي ليست عليه أي مستحقات متأخرة للاعب، وفي الوقت ذاته يمكن لبيزيرا استخراج بطاقة مؤقتة تتيح له اللعب في الإمارات مع فريقه الجديد».

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