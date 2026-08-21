الزمالك يحسم موقفه من رحيل بيزيرا: لم نمنحه موافقة الانتقال لأي نادي

أكد نادي الزمالك تمسكه بموقفه الرسمي تجاه البرازيلي خوان بيزيرا، جناح الفريق الأول لكرة القدم، مشددًا على أن النادي لم يمنح اللاعب أو أي جهة أخرى موافقة رسمية على انتقاله إلى نادٍ جديد خلال الفترة الحالية.

وأوضح الزمالك أن ما تردد خلال الساعات الماضية بشأن احتمالية سفر بيزيرا إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، تمهيدًا للانضمام إلى أحد الأندية هناك، لا يعلمه النادي ولم يصدر بشأنه أي قرار أو موافقة من جانب الإدارة.

وشدد مسؤولو الزمالك على أن موقف النادي لم يتغير منذ انقطاع خوان بيزيرا عن التدريبات في مطلع الشهر الجاري، مؤكدين أن الإدارة متمسكة بالحفاظ على حقوق النادي وعدم السماح بأي تحركات تخص اللاعب دون الرجوع إلى الزمالك والحصول على موافقته الرسمية.

ويرى النادي أن اللاعب لا يزال مرتبطًا بعقد ممتد مع الزمالك، وبالتالي فإن أي خطوة تتعلق بمستقبله أو انتقاله إلى نادٍ آخر يجب أن تتم وفق الأطر الرسمية وبموافقة إدارة القلعة البيضاء.

وأكد الزمالك أنه لا توجد أي نية للتراجع عن موقفه بشأن ضرورة عودة بيزيرا إلى الفريق والانتظام في التدريبات، خاصة أن عقد اللاعب مع النادي يمتد لثلاثة مواسم مقبلة.

وأشار النادي إلى أن الأولوية في الوقت الحالي تتمثل في عودة اللاعب إلى القاهرة والانضمام مجددًا إلى صفوف الفريق، مع الالتزام بالتدريبات وتنفيذ ما يترتب عليه وفق تعاقده مع الزمالك.

وجدد النادي تأكيده أنه لن يتهاون في حقوقه، سواء فيما يتعلق بعقد بيزيرا أو بأي تحركات مستقبلية تخص اللاعب، رافضًا التعامل مع الأنباء المتداولة باعتبارها أمرًا واقعًا قبل صدور موقف رسمي من الإدارة.

ويأتي ذلك في ظل حالة من الجدل حول مستقبل الجناح البرازيلي، بعدما غاب عن تدريبات الفريق خلال الفترة الماضية، وسط أنباء عن اهتمام عدد من الأندية بالحصول على خدماته



