قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسامة حمدي: يمكن السيطرة على السكري من النوع الثاني في السنوات الأولى من التشخيص
بعد قرار البنك المركزي الجديد.. رسوم السحب من ماكينات ATM والحد الأقصى
مفاجأة.. بيزيرا يحق له اللعب في الإمارات ببطاقة مؤقتة
الخزانة الأمريكية تعيد إدراج حزب الله على قائمة العقوبات
سقوط لاعبة بالسيرك القومي في جمصة خلال العرض.. وإحالة الواقعة للتحقيق
«ارتفاع بالحرارة واضطراب بالبحر الأحمر».. تفاصيل تحذير الأرصاد عن طقس الأيام المقبلة
طبيعة غير رياضية.. تفاصيل خطاب لجنة الانضباط بشأن تصريحات حسام حسن
الإمارات توقف التبادل التجاري والمالي مع إيران.. ضغوط أمريكية ورسائل إلى طهران
شائعة إخوانية.. الداخلية تنفي واقعة وفاة نزيل بقسم شرطة بالجيزة
استثمارات صينية بـ2 مليار دولار في قناة السويس.. مجمع صناعي يوفر آلاف فرص العمل ويعزز صادرات مصر
الداخلية تكشف تفاصيل اصابة 3 مهندسين فى تسريب باسطوانة إطفاء بهيئة قضائية بالأزبكية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يحسم موقفه من رحيل بيزيرا: لم نمنحه موافقة الانتقال لأي نادي

بيزيرا
بيزيرا
رباب الهواري

أكد نادي الزمالك تمسكه بموقفه الرسمي تجاه البرازيلي خوان بيزيرا، جناح الفريق الأول لكرة القدم، مشددًا على أن النادي لم يمنح اللاعب أو أي جهة أخرى موافقة رسمية على انتقاله إلى نادٍ جديد خلال الفترة الحالية.

وأوضح الزمالك أن ما تردد خلال الساعات الماضية بشأن احتمالية سفر بيزيرا إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، تمهيدًا للانضمام إلى أحد الأندية هناك، لا يعلمه النادي ولم يصدر بشأنه أي قرار أو موافقة من جانب الإدارة.

وشدد مسؤولو الزمالك على أن موقف النادي لم يتغير منذ انقطاع خوان بيزيرا عن التدريبات في مطلع الشهر الجاري، مؤكدين أن الإدارة متمسكة بالحفاظ على حقوق النادي وعدم السماح بأي تحركات تخص اللاعب دون الرجوع إلى الزمالك والحصول على موافقته الرسمية.

ويرى النادي أن اللاعب لا يزال مرتبطًا بعقد ممتد مع الزمالك، وبالتالي فإن أي خطوة تتعلق بمستقبله أو انتقاله إلى نادٍ آخر يجب أن تتم وفق الأطر الرسمية وبموافقة إدارة القلعة البيضاء.

وأكد الزمالك أنه لا توجد أي نية للتراجع عن موقفه بشأن ضرورة عودة بيزيرا إلى الفريق والانتظام في التدريبات، خاصة أن عقد اللاعب مع النادي يمتد لثلاثة مواسم مقبلة.

وأشار النادي إلى أن الأولوية في الوقت الحالي تتمثل في عودة اللاعب إلى القاهرة والانضمام مجددًا إلى صفوف الفريق، مع الالتزام بالتدريبات وتنفيذ ما يترتب عليه وفق تعاقده مع الزمالك.

وجدد النادي تأكيده أنه لن يتهاون في حقوقه، سواء فيما يتعلق بعقد بيزيرا أو بأي تحركات مستقبلية تخص اللاعب، رافضًا التعامل مع الأنباء المتداولة باعتبارها أمرًا واقعًا قبل صدور موقف رسمي من الإدارة.

ويأتي ذلك في ظل حالة من الجدل حول مستقبل الجناح البرازيلي، بعدما غاب عن تدريبات الفريق خلال الفترة الماضية، وسط أنباء عن اهتمام عدد من الأندية بالحصول على خدماته


 

الزمالك بيزيرا اخبار الرياضة اخبار الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسوم إنستاباي

رسوم إنستاباي 2026 بعد قرار البنك المركزي الجديد.. هتحول 1000 جنيه بكام؟

سعر الذهب

1500 جنيه في يوم| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد قرار البنك المركزي

الدعم النقدي

325 جنيها شهريا للفرد.. تفاصيل منظومة الدعم النقدي الجديدة

الضحايا والمتهم

رسالة واتساب تكشف أسرار جريمة النرجس .. شاهد يروي تفاصيل تحرك المجني عليها مع المتهم بالتجمع .. خاص

الطقس غدًا

7 درجات كاملة.. الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن حالة الطقس غدًا الجمعة

سعر الدولار

مفاجأة في سعر الدولار الآن بالبنوك بعد قرار البنك المركزي

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 9 قرارات هامة اليوم.. إليك التفاصيل

رسوم التحويل على إنستاباي

رسوم إنستاباي 2026 وحدود التحويل بعد قرار البنك المركزي رسميًا

ترشيحاتنا

قطارات إضافية لزوار دير العذراء باسيوط

لزوار مولد العذراء بأسيوط.. استمرار تشغيل القطارات الإضافية إلى درنكة

تقليل الاغتراب

تقليل الاغتراب 2026.. رابط التسجيل وخطوات وشروط التحويل بين الكليات

شهادات الادخار في بنكي الأهلي ومصر

أحدث تفاصيل شهادات الإدخار 2026 في البنوك المصرية.. هل ترتفع الفوائد؟

بالصور

منة شلبي بملابس الإعـ.دام.. الصور الأولى من كواليس مسلسل عنبر الموت

منة شلبي
منة شلبي
منة شلبي

طريقة عمل بطاطس هاسل باك في الفرن .. وصفة مقرمشة بطعم غني

طريقة عمل بطاطس هاسل باك
طريقة عمل بطاطس هاسل باك
طريقة عمل بطاطس هاسل باك

أفضل وقت لشرب الشاي الأخضر لحرق الدهون .. الصباح أم قبل التمرين

أفضل وقت لشرب الشاي الأخضر لتنشيط الأيض
أفضل وقت لشرب الشاي الأخضر لتنشيط الأيض
أفضل وقت لشرب الشاي الأخضر لتنشيط الأيض

طريقة عمل آيس كريم المانجو في المنزل بدون ماكينة.. وصفة منعشة بمكونات بسيطة

طريقة عمل آيس كريم المانجو بدون ماكينة
طريقة عمل آيس كريم المانجو بدون ماكينة
طريقة عمل آيس كريم المانجو بدون ماكينة

فيديو

السيدة

«منفصلة وشايلة مسئولية ولادي لوحدي».. سيدة تستغيث لعلاج ابنتها وتكشف معاناتها

بيلا ثروت

بيلا ثروت تطرح لوني مخطوف باستخدام الـ AI في التصوير .. وتنتظر طرح أغنيتين جديدتين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فاطمة حسن

فاطمة حسن تكتب: الكلمة أمانة

النائب محمد الحداد - أمين سر لجنه الطاقه بمجلس النواب

النائب محمد الحداد يكتب: قراءة في أطروحات « الطاقة».. ولماذا لا تكفي معادلة حسابية نظرية للحكم على قطاع البترول والغاز في مصر؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : صراع سرعة التفكير ورد الفعل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كده رضا».. من يملك المعلومة يملك اللعبة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرجل الصالح للزواج… كيف تصنعه التربية؟

المزيد