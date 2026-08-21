كواليس جلسات حسام الزناتي مع عبد الناصر محمد قبل حسم ملف المدير الرياضي للزمالك

قال الإعلامي جمال الغندور، إن بداية الأسبوع الحالي شهدت عقد أكثر من جلسة بين حسام الزناتي المرشح للتواجد في منصب المدير الرياضي لنادي الزمالك مع عبد الناصر محمد مدير الكرة.

وأضاف في تصريحاته خلال برنامج ستاد المحور: الجلسات كانت ‏لمعرفة بعض التفاصيل والخطوط العريضة التي تخص الفريق، أيضاً شهدت شرح مدير الكرة الموقف المالي الخاص بمستحقات اللاعبين خصوصا ان من اهم طلبات الزناتي سداد المستحقات الخاصة في موعدها.

وتابع: الأيام القليلة المقبلة ستشهد حسم الزناتي موقفه النهائي من قبول مهمة المدير الرياضي داخل نادي الزمالك.