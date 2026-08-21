أسامة حمدي: يمكن السيطرة على السكري من النوع الثاني في السنوات الأولى من التشخيص

أكد الدكتور أسامة حمدي، أستاذ أمراض السكر بجامعة هارفارد في الولايات المتحدة، أن مرضى السكري من النوع الثاني قد يتمكنون من الوصول إلى مرحلة التعافي أو الهدأة من المرض خلال السنوات الخمس الأولى من التشخيص، شريطة الالتزام بخطة علاجية ونمط حياة صحي تحت إشراف الطبيب.

وقال أسامة حمدي، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، إن التعامل المبكر مع المرض يتطلب إجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة بصورة منتظمة، إلى جانب ممارسة الرياضة والالتزام بنظام غذائي مناسب يساعد على ضبط مستويات السكر والوزن.

وتابع أن هناك ظهور أدوية حديثة تستهدف خفض الوزن، فضلًا عن علاجات جديدة يتم إعطاؤها على فترات زمنية متباعدة، قد تصل إلى مرة كل 60 يومًا، وتستهدف تقليل الدهون مع المساعدة في الحفاظ على الكتلة العضلية.

وأشار إلى أن أقلام علاج السكري لها مدة صلاحية محددة، مؤكدًا أن التطورات المستمرة في مجال الأدوية قد توفر مستقبلًا خيارات أكثر فاعلية، خاصة للمرضى الذين يعانون من السمنة المفرطة وصعوبة السيطرة على الوزن.

ضبط مستويات السكر

وأكد أن الهدف المناسب لمستوى السكر التراكمي «HbA1c» لا يكون موحدًا لجميع المرضى، بل يختلف وفقًا لعمر المريض وحالته الصحية، مشيرًا إلى أن المعدلات المستهدفة لدى صغار السن قد تكون في حدود 6.5%، بينما يمكن أن تكون أعلى لدى كبار السن وتصل إلى نحو 7.5% وفقًا للحالة، فتجاوز المستويات المستهدفة من السكر التراكمي قد يزيد من مخاطر المضاعفات، وهو ما يجعل المتابعة الطبية المنتظمة وضبط مستويات السكر من أهم عوامل الحفاظ على صحة المريض.