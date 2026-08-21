الأهلي يجتمع مع ياسر إبراهيم خلال ساعات لحسم ملف التجديد

قال الإعلامي جمال الغندور أن مسؤولو النادي الأهلي سوف يعقدون اجتماعًا مع ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم، خلال الساعات المقبلة، من أجل إنهاء ملف تجديد وتعديل عقد اللاعب، في ظل تمسك إدارة القلعة الحمراء باستمراره ورفض رحيله إلى نادي الشباب السعودي.

وأضاف في تصريحاته خلال برنامج ستاد المحور: الجلسة تأتي ضمن تحركات الأهلي للحفاظ على عناصره الأساسية، خاصة أن الإدارة سبق أن أغلقت الباب أمام رحيل اللاعب للدوري السعودي.

وتابع: الأهلي يسعى إلى التوصل لاتفاق نهائي مع ياسر إبراهيم بشأن تفاصيل العقد الجديد، بما يضمن استمراره مع الفريق خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل اعتماد الجهاز الفني بقيادة الحسين عموتة عليه ضمن العناصر الأساسية في خط الدفاع.