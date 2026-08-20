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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

الدعم النقدي للتموين يبدأ يناير 2027 .. قيمة نصيب الفرد

الدعم النقدي للتموين يبدأ يناير 2027.. قيمة نصيب الفرد
الدعم النقدي للتموين يبدأ يناير 2027.. قيمة نصيب الفرد
عبد الفتاح تركي

الدعم النقدي .. تستعد الحكومة المصرية للانتقال إلى منظومة جديدة للدعم تعتمد على «الدعم النقدي السلعي المشروط»، مع اتجاه لبدء تطبيق النظام اعتبارًا من 1 يناير 2027، بما يمنح الأسر المستفيدة مساحة أكبر في اختيار احتياجاتها من السلع بدلًا من الارتباط بقائمة محددة من المنتجات التموينية، وفق التصريحات والتصورات المعلنة خلال اليوم وأمس.

وتأتي المنظومة الجديدة في إطار توجه يستهدف تطوير طريقة وصول الدعم إلى مستحقيه، وإعادة تنظيم آليات صرفه واستخدامه، مع استمرار العمل على تجهيز منافذ التموين وتحديد التفاصيل التنفيذية المرتبطة بقيمة الدعم والسلع المتاحة ووسائل الحصول عليها، فيما لا تزال بعض الأرقام والتفاصيل المطروحة في إطار التصورات التي تحتاج إلى القواعد النهائية المنظمة قبل بدء التطبيق الفعلي.

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متى يبدأ تطبيق الدعم النقدي للتموين؟

من المقرر، وفق التصريحات المعلنة، بدء تطبيق منظومة الدعم النقدي السلعي اعتبارًا من 1 يناير 2027، بحيث يحصل المواطن المستحق للدعم على قيمة مالية مخصصة يمكن استخدامها في شراء احتياجاته من منافذ معتمدة، بدلًا من اقتصار الاستفادة من الدعم على الحصول على حصص محددة من السلع التموينية.

ويأتي هذا التوجه مع خطة لإعادة تنظيم منافذ التموين وتوسيع طبيعة المنتجات المتاحة أمام المواطنين، بما يسمح باستخدام قيمة الدعم في شراء مجموعة أكبر من السلع، مع استمرار ارتباط التطبيق النهائي بالقواعد والآليات التي تعلنها الحكومة والجهات المختصة قبل بدء التنفيذ.

كم تبلغ قيمة الدعم النقدي للفرد شهريًا؟

كشف هشام الدجوي، رئيس شعبة البقالة بغرفة الجيزة التجارية، أن التصورات المطروحة للمنظومة الجديدة تشير إلى إمكانية وصول نصيب المواطن من الدعم إلى نحو 325 جنيهًا شهريًا، بواقع 225 جنيهًا مخصصة لدعم الخبز و100 جنيه لدعم السلع التموينية.

وتشير هذه الأرقام إلى أن قيمة الدعم المتوقعة ستمنح المواطن قدرة أكبر على توجيه مخصصاته وفق احتياجات أسرته، بدلًا من اقتصار الاختيار على مجموعة محددة من السلع، إلا أن قيمة 325 جنيهًا تظل ضمن التصور المطروح للمنظومة وفق التصريحات المعلنة، إلى حين صدور القواعد النهائية التي تحدد قيمة الدعم بصورة رسمية.

بطاقة صرف الدعم النقدي

كم تحصل بطاقة التموين المكونة من 4 أفراد؟

وفق التصور المعلن لقيمة الدعم، يمكن أن تحصل البطاقة التموينية المكونة من 4 أفراد على دعم يصل إلى نحو 1300 جنيه شهريًا، وذلك على أساس نصيب يبلغ نحو 325 جنيهًا شهريًا للمواطن.

وتتيح هذه الآلية للأسرة، بحسب التصور المطروح، استخدام قيمة الدعم في الحصول على السلع التي تتناسب مع احتياجات أفرادها، بدلًا من الالتزام بالحصول على أصناف محددة سلفًا، وهو ما يمثل أحد أبرز التغييرات المقترحة في طريقة التعامل مع منظومة الدعم التمويني.

ما السلع التي يمكن شراؤها بالدعم النقدي الجديد؟

تتجه المنظومة الجديدة إلى توسيع قائمة السلع التي يستطيع المواطن الحصول عليها باستخدام قيمة الدعم، بحيث لا تظل مقتصرة على السلع الأساسية الموجودة في منظومة التموين الحالية، مثل السكر والزيت والمكرونة.

وتشمل قائمة المنتجات المطروحة ضمن التصور الجديد اللحوم والخضروات والفاكهة والدواجن والألبان والبيض والعدس والفول والحبوب والشاي، إلى جانب السلع الأساسية الأخرى، بما يمنح الأسر المستفيدة نطاقًا أوسع من الاختيارات وفق احتياجاتها اليومية.

ويعتمد التصور الجديد على وجود وسيلة دفع مخصصة للدعم، يستخدمها المواطن عند شراء السلع المتاحة داخل المنافذ، بما يغير طبيعة الاستفادة من الدعم من الحصول على حصص محددة من المنتجات إلى استخدام قيمة الدعم في اختيار الاحتياجات من قائمة أوسع.

الدعم النقدي

ماذا يحدث لـ40 ألف منفذ تمويني؟

تتضمن التصورات المعلنة للمنظومة الجديدة استمرار شبكة منافذ التموين التي يصل عددها إلى نحو 40 ألف منفذ، مع اتجاه لتحويلها إلى نموذج أقرب إلى «كاري أون» أو المتجر المصغر، بحيث تصبح قادرة على عرض تشكيلة أكبر من المنتجات أمام المواطنين.

وأوضح ماجد نادي، نقيب بدالي التموين، أن جميع منافذ السلع التموينية، البالغ عددها نحو 40 ألف منفذ، ستعمل تحت مسمى «كاري أون»، مع توفير السلع الموجودة في فروع «كاري أون»، كما تدخل منافذ الجمعيات الاستهلاكية ضمن المنظومة الجديدة وفق التصريحات المعلنة.

ويعني ذلك أن الانتقال إلى الدعم النقدي لا يرتبط بإلغاء شبكة منافذ التموين، وإنما بإعادة تنظيم طبيعة عملها وتوسيع نطاق السلع التي يمكن للمواطن الحصول عليها من خلالها، مع منح المستفيد حرية أكبر في اختيار المنتجات التي يحتاج إليها.

هل يشمل الدعم النقدي اللحوم والدواجن والألبان؟

تشير التصورات الحالية إلى أن السلة الجديدة للسلع لن تقتصر على المنتجات التموينية التقليدية، وإنما ستتسع لتشمل اللحوم والدواجن والألبان والبيض والعدس والفول والحبوب والشاي، إلى جانب الخضروات والفاكهة وغيرها من المنتجات التي يحتاج إليها المواطن في حياته اليومية.

الدعم النقدي

ويستهدف هذا التوسع منح الأسرة المستفيدة قدرة أكبر على توجيه قيمة الدعم نحو السلع التي تمثل أولوية بالنسبة إليها، بدلًا من الحصول على منتجات محددة بغض النظر عن اختلاف الاحتياجات من أسرة إلى أخرى.

ما هدف الحكومة من تطبيق الدعم النقدي السلعي؟

أكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، خلال اجتماع عقده مع وزير المالية أحمد كجوك ووزير التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق، أن تطوير آلية الدعم النقدي السلعي يأتي ضمن أدوات حديثة لتطوير منظومة الدعم، بهدف تعزيز العدالة الاجتماعية وتمكين المواطن من حرية اختيار ما يتناسب مع احتياجاته الفعلية.

كما أكد وزير التموين والتجارة الداخلية أن الهدف من المنظومة الجديدة يتمثل في تطوير آلية وصول الدعم إلى مستحقيه، وتوسيع خيارات الأسر المستفيدة، ورفع كفاءة منظومة الدعم، وليس تقليل قيمة الدعم.

وتعكس هذه التصريحات أن التوجه المعلن يركز على تغيير آلية تقديم الدعم وطريقة استفادة المواطن منه، وليس الإعلان عن خفض قيمة المخصصات، مع استمرار انتظار التفاصيل التنفيذية النهائية التي تحدد شكل التطبيق وقواعد الاستحقاق وقيمة الدعم بصورة نهائية.

كيف يستفيد المواطن من منظومة الدعم الجديدة؟

الفكرة الأساسية للنظام الجديد تقوم على تخصيص قيمة مالية للمواطن المستحق للدعم، يستطيع استخدامها في شراء السلع المتاحة داخل المنافذ المعتمدة، وهو ما يمنحه مساحة أكبر لاختيار احتياجاته وفق أولوياته بدلًا من الحصول على قائمة ثابتة من المنتجات.

متى يتم تطبيق الدعم النقدي ومصير بطاقات التموين

وبحسب التصريحات المعلنة، فإن المواطن سيستخدم وسيلة دفع مخصصة للدعم في شراء السلع المتاحة، بينما تتولى المنافذ توفير مجموعة متنوعة من المنتجات الغذائية والأساسية، وهو ما يجعل طبيعة المنفذ التمويني أقرب إلى نموذج المتجر الذي يوفر تشكيلة متعددة من السلع.

ويُنتظر أن يساهم توسيع قائمة المنتجات في تغيير تجربة المواطن داخل منفذ التموين، إذ لن يكون الاختيار محصورًا في عدد محدود من السلع، وإنما يمكن توجيه قيمة الدعم إلى منتجات مختلفة وفق ما تسمح به القواعد النهائية للمنظومة.

ما مصير قيمة الدعم وقواعد الاستحقاق؟

رغم تداول أرقام تتعلق بقيمة الدعم النقدي المقترحة، وفي مقدمتها 325 جنيهًا شهريًا للمواطن، بواقع 225 جنيهًا لدعم الخبز و100 جنيه لدعم السلع التموينية، فإن هذه القيم تظل مرتبطة بالتصورات المطروحة للمنظومة إلى حين إعلان القواعد النهائية المنظمة للتطبيق.

وينطبق الأمر نفسه على قواعد الاستحقاق وآليات التشغيل ووسيلة الدفع وقائمة السلع النهائية التي يمكن للمستفيد الحصول عليها، إذ ترتبط التفاصيل التنفيذية بما تعلنه الحكومة والجهات المختصة قبل بدء التطبيق في 1 يناير 2027.

وبذلك، فإن أبرز ما يمكن تأكيده وفق المعلومات المعلنة حاليًا هو أن منظومة الدعم النقدي السلعي تستهدف منح المواطن حرية أكبر في اختيار احتياجاته، مع الحفاظ على شبكة تقارب 40 ألف منفذ، وطرح تصور يصل فيه نصيب المواطن إلى نحو 325 جنيهًا شهريًا، بما يعني أن البطاقة المكونة من 4 أفراد قد تحصل على نحو 1300 جنيه شهريًا وفق هذا التصور.

الدعم النقدي

الدعم النقدي للتموين بداية جديدة لمنظومة الدعم

يمثل الانتقال من الدعم العيني إلى الدعم النقدي السلعي توجهًا لإعادة تصميم طريقة حصول المواطن على الدعم، بحيث يصبح المستفيد أكثر قدرة على تحديد السلع التي يحتاج إليها، بينما تعمل الدولة على توفير منافذ معتمدة وقائمة أوسع من المنتجات يمكن استخدام قيمة الدعم في شرائها.

ومع اقتراب موعد التطبيق المعلن في 1 يناير 2027، تتجه الأنظار إلى التفاصيل التنفيذية التي ستحدد بصورة نهائية قيمة الدعم وقواعد الاستحقاق وآليات التشغيل وقائمة السلع وطرق استخدامها، بينما تظل الأرقام المتداولة حاليًا، وعلى رأسها 325 جنيهًا للمواطن و1300 جنيه للبطاقة المكونة من 4 أفراد، ضمن التصورات المعلنة إلى حين اعتماد القواعد النهائية.

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