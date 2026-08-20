قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أستراليا تستدعي السفير الإسرائيلي احتجاجًا على إغلاق التحقيق في مقتل عاملة إغاثة بغزة
متاح الآن.. سجل بمرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية عبر هذا الرابط
مقـ ـتل 4 وإصابة 23 إثر هجوم روسي واسع على كييف
المرافق والتصالح في مخالفات البناء.. متى تحصل العقارات المخالفة على الكهرباء والمياه؟
دعاء المولد النبوي الشريف.. احرص عليه في هذه الأيام المباركة
روائح خانقة بالنبطية وكفرجوز.. اتهامات باستخدام الفوسفور خلال الغارات الإسرائيلية على لبنان
للحاصلين على الثانوية وخريجي الجامعات.. طريقة التقديم فى أكاديمية الشرطة
صعود تدريجي.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الخميس بالأسواق
ارتفاعات قوية في سعر الذهب.. وهذه قيمة الجنيه الآن بمصر
حكم صيام يوم المولد النبوي الشريف؟.. دار الإفتاء توضح
الشيباني: مطار أبو الظهور تحت السيادة السورية وسيظل كذلك
تصعيد أم تفاوض.. إلى أين تتجه الأزمة الأمريكية الإيرانية؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الدعم النقدي يغير شكل التموين.. 1300 جنيه لبطاقة الـ4 أفراد وحرية كاملة في الشراء

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
منار عبد العظيم

قال هشام الدجوي، رئيس شعبة البقالة بغرفة الجيزة التجارية، إن منظومة الدعم النقدي الجديدة ستمنح المواطن مساحة أكبر لاختيار احتياجاته، بدلًا من إلزامه بالحصول على سلع محددة من خلال البطاقة التموينية.

وأوضح الدجوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد دياب في برنامج «تغطية خاصة» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن الدعم النقدي سيمنح المواطن مبلغًا ماليًا يمكنه استخدامه في شراء السلع التي يحتاج إليها، سواء كانت لحومًا أو خضروات أو سلعًا تموينية وغيرها.

1300 جنيه لبطاقة الـ4 أفراد

وأشار رئيس شعبة البقالة إلى أن البطاقة التموينية التي تضم 4 مواطنين قد تحصل على دعم يصل إلى 1300 جنيه، يستطيع أفراد الأسرة استخدامه في شراء احتياجاتهم من السلع المتاحة.

وأكد أن النظام الجديد يستهدف منح المواطن حرية أكبر في تحديد أولوياته، بدلًا من اقتصار الدعم على كميات محددة من بعض السلع.

تحويل منافذ التموين لميني ماركت

وأضاف الدجوي أن منافذ التموين سيتم تطويرها وتحويلها إلى منافذ أشبه بالميني ماركت، لتضم تشكيلة متنوعة من المنتجات، من بينها الخضروات والفاكهة واللحوم والسلع الاستراتيجية.

وأوضح أن المواطن سيكون لديه وسيلة دفع مخصصة تحتوي على قيمة الدعم، ويمكنه استخدامها في شراء ما يحتاج إليه من السلع المتاحة داخل المنافذ.

40 ألف منفذ لضبط السوق

وكشف رئيس شعبة البقالة عن إتاحة نحو 40 ألف منفذ ضمن المنظومة، مؤكدًا أن زيادة حجم المشتريات من جانب هذه المنافذ ستساعد في الحصول على خصومات من الموردين.

وأشار إلى أن هذه الخصومات يمكن أن تنعكس على أسعار السلع المقدمة للمواطن، بما يساعده في الحصول على احتياجاته بأسعار أفضل.

الأسعار موحدة داخل المنافذ

وأوضح الدجوي أن توحيد الأسعار في المنافذ من شأنه المساعدة في ضبط السوق والحد من التفاوت في أسعار السلع، مشيرًا إلى أن المواطن لن يكون مقيدًا بشراء سلعة بعينها أو كمية محددة منها.

وقال إن النظام الجديد يمنح المواطن حرية اختيار ما يناسب احتياجات أسرته، بدلًا من اقتصار اختياراته على سلع محددة.

325 جنيهًا شهريًا للمواطن

وأضاف هشام الدجوي أن التوقعات تشير إلى حصول المواطن على نحو 225 جنيهًا لدعم الخبز و100 جنيه لدعم السلع التموينية، ليصل إجمالي قيمة الدعم إلى حوالي 325 جنيهًا شهريًا للمواطن.

وأكد أن هذه الأرقام تأتي ضمن التصورات المطروحة بشأن منظومة الدعم النقدي، التي تستهدف تطوير آلية الدعم ومنح المواطن حرية أكبر في اختيار السلع التي يحتاج إليها.

هشام الدجوي شعبة البقالة البطاقة التموينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

قرار جديد من التعليم بشأن الدراسة والامتحانات لتلاميذ الابتدائي|ماذا أعلنت التعليم؟

انقطاع المياه

كسر مفاجئ بالخط الرئيسي.. انقطاع المياه عن 5 مناطق بالقاهرة

جنينة الحيوانات

4 أسود و3 نمور.. مفاجآت حديقة الحيوان بالجيزة بعد افتتاحها | شاهد

تجديد بطاقة الرقم القومي

تجديد بطاقة الرقم القومي من البيت.. الرابط والخطوات

جنيهات ذهب

1360 جنيها زيادة في يوم.. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

البكالوريا المصرية

تحميل مناهج البكالوريا المصرية pdf عبر هذا الرابط .. خلال ساعات

وزير التربية والتعليم

المجموع من 100 درجة منها 5 على المواظبة والسلوك|قرار عاجل لتلاميذ ابتدائي دفعة 2027

حالة الطقس غدا الخميس

موجة حارة جديدة من الخميس إلى الإثنين.. تحذير عاجل من الأرصاد

ترشيحاتنا

إطارات السيارات

7 أخطاء شائعة تدمر إطارات سيارتك الجديدة دون أن تشعر

تسلا نيويورك 2026

تسلا تبني أضخم محطة شحن سريع في نيويورك

لامبورجيني

لامبورجيني تحسم الجدل.. لا عودة للفتيس اليدوي

بالصور

بالأبيض.. إيمان العاصي تثير الجدل في إطلالة جريئة

إيمان العاصى تثير الجدل بإطلالة جريئة
إيمان العاصى تثير الجدل بإطلالة جريئة
إيمان العاصى تثير الجدل بإطلالة جريئة

BYD تكشف عن Denza N8 الكهربائية.. مدى يتجاوز 1000 كيلومتر وشحن قياسي خلال 5 دقائق

Denza N8
Denza N8
Denza N8

بالأسود المثير.. بوسى تخطف الأنظار بإطلالة جديدة

بوسى تثير الجدل بفستان كشف عن قوامها الممشوق
بوسى تثير الجدل بفستان كشف عن قوامها الممشوق
بوسى تثير الجدل بفستان كشف عن قوامها الممشوق

بفستان أسطورى..الصور الأولى من حفل زفاف دانا عاصي الحلاني

الصور الأولى من حفل زفاف دانا عاصي الحلاني
الصور الأولى من حفل زفاف دانا عاصي الحلاني
الصور الأولى من حفل زفاف دانا عاصي الحلاني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائب محمد الحداد - أمين سر لجنه الطاقه بمجلس النواب

النائب محمد الحداد يكتب: قراءة في أطروحات « الطاقة».. ولماذا لا تكفي معادلة حسابية نظرية للحكم على قطاع البترول والغاز في مصر؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : صراع سرعة التفكير ورد الفعل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كده رضا».. من يملك المعلومة يملك اللعبة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرجل الصالح للزواج… كيف تصنعه التربية؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أبو فيس الأول

المزيد