الدعم النقدي يغير شكل التموين.. 1300 جنيه لبطاقة الـ4 أفراد وحرية كاملة في الشراء

قال هشام الدجوي، رئيس شعبة البقالة بغرفة الجيزة التجارية، إن منظومة الدعم النقدي الجديدة ستمنح المواطن مساحة أكبر لاختيار احتياجاته، بدلًا من إلزامه بالحصول على سلع محددة من خلال البطاقة التموينية.

وأوضح الدجوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد دياب في برنامج «تغطية خاصة» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن الدعم النقدي سيمنح المواطن مبلغًا ماليًا يمكنه استخدامه في شراء السلع التي يحتاج إليها، سواء كانت لحومًا أو خضروات أو سلعًا تموينية وغيرها.

1300 جنيه لبطاقة الـ4 أفراد

وأشار رئيس شعبة البقالة إلى أن البطاقة التموينية التي تضم 4 مواطنين قد تحصل على دعم يصل إلى 1300 جنيه، يستطيع أفراد الأسرة استخدامه في شراء احتياجاتهم من السلع المتاحة.

وأكد أن النظام الجديد يستهدف منح المواطن حرية أكبر في تحديد أولوياته، بدلًا من اقتصار الدعم على كميات محددة من بعض السلع.

تحويل منافذ التموين لميني ماركت

وأضاف الدجوي أن منافذ التموين سيتم تطويرها وتحويلها إلى منافذ أشبه بالميني ماركت، لتضم تشكيلة متنوعة من المنتجات، من بينها الخضروات والفاكهة واللحوم والسلع الاستراتيجية.

وأوضح أن المواطن سيكون لديه وسيلة دفع مخصصة تحتوي على قيمة الدعم، ويمكنه استخدامها في شراء ما يحتاج إليه من السلع المتاحة داخل المنافذ.

40 ألف منفذ لضبط السوق

وكشف رئيس شعبة البقالة عن إتاحة نحو 40 ألف منفذ ضمن المنظومة، مؤكدًا أن زيادة حجم المشتريات من جانب هذه المنافذ ستساعد في الحصول على خصومات من الموردين.

وأشار إلى أن هذه الخصومات يمكن أن تنعكس على أسعار السلع المقدمة للمواطن، بما يساعده في الحصول على احتياجاته بأسعار أفضل.

الأسعار موحدة داخل المنافذ

وأوضح الدجوي أن توحيد الأسعار في المنافذ من شأنه المساعدة في ضبط السوق والحد من التفاوت في أسعار السلع، مشيرًا إلى أن المواطن لن يكون مقيدًا بشراء سلعة بعينها أو كمية محددة منها.

وقال إن النظام الجديد يمنح المواطن حرية اختيار ما يناسب احتياجات أسرته، بدلًا من اقتصار اختياراته على سلع محددة.

325 جنيهًا شهريًا للمواطن

وأضاف هشام الدجوي أن التوقعات تشير إلى حصول المواطن على نحو 225 جنيهًا لدعم الخبز و100 جنيه لدعم السلع التموينية، ليصل إجمالي قيمة الدعم إلى حوالي 325 جنيهًا شهريًا للمواطن.

وأكد أن هذه الأرقام تأتي ضمن التصورات المطروحة بشأن منظومة الدعم النقدي، التي تستهدف تطوير آلية الدعم ومنح المواطن حرية أكبر في اختيار السلع التي يحتاج إليها.