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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

كاتس: إذا استهدفت حماس جنودا إسرائيليين غدا في غزة سنرد بما يتجاوز كل الحدود

وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس
وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس
البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، قال إنه إذا استهدفت حماس جنودا إسرائيليين غدا في غزة سنرد بما يتجاوز كل الحدود.

وزعم وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بأن قواته استطاعت الانتقام من مدبري عملية 7 أكتوبر 2023 بشكل كبير، حيث قتلت عددًا كبيرًا ممن شاركوا فيها، وفق مزاعمه التي نقلها الإعلام العبري.

وذكر كاتس، أنه تم القضاء على 4 آلاف من العناصر التي توغلت داخل إسرائيل في 7 أكتوبر 2023 وتبقى ألفان سيتم ملاحقتهم والقضاء عليهم جميعا.

ويشير الرقم الباقي المزعوم إلى أن الاحتلال يواصل استراتيجية القتل والحصار، وإنه مستمر في أعمال الإبادة حتى يقضي على الألفين المتبقين والمزعومين وفق ما صرح.

وقال كاتس، عبر منصة «إكس»، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصدر معه تعليمات للجيش الإسرائيلي بملاحقة من تبقى منهم وقتلهم، قائلًا: «ذلك يشمل  من الكبار إلى الصغار.. هذا واجبنا كشعب وكدولة، وسنفي به»، حسب تعبيره.

وتابع: «تعليماتنا واضحة وحازمة بملاحقة جميع المتورطين في أحداث 7 أكتوبر والقضاء عليهم دون قيود وفي أي ظرف إلى جانب الهدف الأعلى المتمثل في تفكيك حماس ونزع السلاح من غزة»، حسب قوله.

الاحتلال الإسرائيلي كاتس القاهرة الإخبارية حماس

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