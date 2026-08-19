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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هشام الدجوي: الدعم النقدي سيجعل المواطن يشتري ما يحتاجه

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
منار عبد العظيم

قال هشام الدجوي، رئيس شعبة البقالة بغرفة الجيزة التجارية، إن منظومة الدعم النقدي الجديدة تمنح المواطن حرية أكبر في اختيار السلع التي يحتاجها، بدلًا من إلزامه بشراء سلع محددة من خلال البطاقة التموينية.

وأوضح الدجوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد دياب ببرنامج «تغطية خاصة» على قناة «صدى البلد»، أن المواطن سيحصل على مبلغ مالي مخصص للدعم، يمكنه استخدامه في شراء احتياجاته من السلع المختلفة، سواء اللحوم أو الخضروات أو السلع التموينية وغيرها.

1300 جنيه للبطاقة المكونة من 4 أفراد

وأشار رئيس شعبة البقالة إلى أن البطاقة التموينية التي تضم 4 مواطنين قد تحصل على دعم يصل إلى 1300 جنيه شهريًا، ليتمكن أفراد الأسرة من شراء السلع التي يحتاجون إليها وفقًا لاحتياجاتهم الفعلية.

وأكد أن الفكرة الأساسية في النظام الجديد تتمثل في منح المواطن حرية الاختيار، بدلًا من اقتصار الدعم على عدد محدد من السلع.

تحويل منافذ التموين إلى «كاري أون»

وأوضح الدجوي أن منافذ التموين من المقرر تطويرها وتحويلها إلى منافذ «كاري أون»، لتعمل بشكل أقرب إلى الميني ماركت، وتضم مجموعة متنوعة من المنتجات.

وتشمل السلع المتاحة الخضروات والفاكهة واللحوم والسلع الاستراتيجية وغيرها من احتياجات المواطنين اليومية.

وأضاف أن المواطن سيكون لديه وسيلة دفع مخصصة للدعم، ويستطيع استخدامها في شراء ما يحتاجه من السلع المتاحة داخل المنافذ.

 

40 ألف منفذ لضبط الأسعار

وأشار هشام الدجوي إلى أن المنظومة الجديدة تستهدف إتاحة نحو 40 ألف منفذ أمام المواطنين، مع العمل على توحيد الأسعار داخل المنافذ والسيطرة على حركة السوق.

وأوضح أن شراء كميات كبيرة من السلع لتوفيرها في آلاف المنافذ يساعد على الحصول على خصومات من الموردين، وهو ما يمكن أن ينعكس على السعر النهائي الذي يدفعه المواطن.

 

حرية أكبر للمواطن

وأكد رئيس شعبة البقالة أن النظام الجديد سيمنح المواطن حرية أكبر في تحديد احتياجاته، بدلًا من اقتصار اختياراته على سلع محددة.

وأشار إلى أن الهدف هو أن يحصل المواطن على احتياجاته الفعلية من قيمة الدعم، مع وجود منافذ وأسعار أكثر تنظيمًا، بما يساعد على ضبط السوق والحد من التفاوت في أسعار السلع.

325 جنيهًا شهريًا للمواطن

وكشف الدجوي أن التوقعات تشير إلى أن نصيب المواطن قد يصل إلى نحو 225 جنيهًا لدعم الخبز و100 جنيه لدعم السلع التموينية، ليصل إجمالي قيمة الدعم إلى حوالي 325 جنيهًا شهريًا للمواطن.

وأوضح أن هذه الأرقام تأتي في إطار التصور المطروح لمنظومة الدعم الجديدة، والتي تستهدف تطوير آلية حصول المواطن على الدعم ومنحه مساحة أكبر لاختيار السلع التي تناسب احتياجاته.

شعبة البقالة بغرفة الجيزة البطاقة التموينية اللحوم

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