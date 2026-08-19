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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

التموين: 40 ألف منفذ ستتحول إلى كاري أون مع تطبيق الدعم النقدي

الدعم النقدي
الدعم النقدي
رحمة سمير

كشف ماجد نادي، نقيب بدالي التموين، تفاصيل جديدة بشأن منظومة الدعم النقدي المرتقب تطبيقها اعتبارًا من 1 يناير 2027، موضحًا أن المستفيدين سيتمكنون من استخدام قيمة الدعم المخصصة لهم في شراء السلع التي يحتاجون إليها من المنافذ التموينية.

40 ألف منفذ ضمن المنظومة الجديدة

وقال ماجد نادي، خلال مداخلة تلفزيونية، إن جميع منافذ السلع التموينية، والبالغ عددها نحو 40 ألف منفذ، ستعمل تحت مسمى «كاري أون»، على أن تتوافر بها السلع الموجودة في فروع «كاري أون».

وأوضح أن المنظومة ستشمل مختلف منافذ السلع التموينية، بما في ذلك المنافذ التابعة للجمعيات الاستهلاكية، لتقديم السلع للمواطنين ضمن النظام الجديد.

السلع بنفس الأسعار داخل المنافذ

وبشأن أسعار اللحوم والدواجن والألبان، أوضح نقيب بدالي التموين أن السلع المتاحة في المنافذ الجديدة سيتمكن المواطن من الحصول عليها باستخدام بطاقة المشتريات، بدلًا من الدفع النقدي، مع استمرار البيع بالأسعار المقررة.

الدعم النقدي يغير طبيعة عمل بدالي التموين

وأشار نادي إلى أن الانتقال إلى نظام الدعم النقدي سيغير طبيعة عمل بدالي التموين، موضحًا أن التاجر لن يقتصر دوره على صرف السلع التموينية المدعمة، وإنما سيعمل بصورة أقرب إلى السوبر ماركت، مع حرية أكبر في توفير السلع للمستهلكين.

وأضاف أن مبيعات بدالي التموين قد تشهد زيادة مع إضافة نقاط الخبز إلى المنظومة، مشيرًا إلى أن قيمة نقاط الخبز تبلغ حاليًا نحو جنيه ونصف.

لا مشكلات في تطبيق الدعم النقدي

وفيما يتعلق بتطبيق الدعم النقدي، قال ماجد نادي إن منظومة الدعم النقدي بدأت بالفعل في بعض مراحل التطبيق، مؤكدًا أن بدالي التموين لم يواجهوا مشكلات كبيرة بشأنها حتى الآن.

وأوضح أن الانتقال من الدعم العيني إلى النقدي يستهدف منح المواطن مرونة أكبر في اختيار احتياجاته، بدلًا من ارتباط الدعم بسلع محددة مثل السكر والزيت والمكرونة.

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