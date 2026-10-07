قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قطع المياه عن مناطق في الهرم غدا.. خريطة الشوارع المتأثرة
رئيس بحوث البصل: مصر الرابع عالميًا في الإنتاج.. وارتفاع الأسعار مستمر حتى يناير
سوريا تدرس إرسال قوات إلى اليمن لقتال الحوثيين
رسائل حاسمة من البابا تواضروس عن استثمار العمر
الأقمار الصناعية ترصد صور توثق تدمير مخزن صواريخ للحوثيين في صعدة
البنك المركزي: ارتفاع نقود الاحتياطي 2.6 تريليون جنيه في مايو الماضي
مستشار الرئيس السيسي لشئون الصحة والوقاية: الطاعون لا يُقارن بـ «كورونا» وعلاجه متوفر
ذنوب يفعلها المسلم تؤجل قبول التوبة.. تعرف عليها
رويترز: سوريا تدرس تقديم مساعدات عسكرية للسعودية
عرض من قناة فضائية.. أضا يكشف سبب استقالة محمود عاشور من لجنة التحكيم
أحمد رزق: استعددنا لمواجهة زد قبلها بيومين.. والناشئون مستقبل الزمالك
لو بطاقتك اتوقفت.. طريقة تقديم تظلم بطاقة التموين أونلاين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

اجتماع «حوار القادة الدوليين» بمالطا.. وزير السياحة: حركة السفر يتطلب ضوابط دولية واضحة ومسئوليات محددة

وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار
محمد الاسكندرانى

شارك شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، اليوم، في اجتماع «حوار القادة الدوليين» (Global Leaders Dialogue Meeting) الذي نظمه المجلس العالمي للسياحة والسفر (WTTC) في العاصمة المالطية فاليتا، وذلك قبل انطلاق فعاليات القمة ال 26 للمجلس، التي تُعقد خلال الفترة من 7 وحتى 9 أكتوبر الجاري تحت عنوان "FUTU[RE]SET".

حوار القادة الدوليين 

وقد افتتح أعمال «حوار القادة الدوليين» كل من إيان بورج، نائب رئيس وزراء مالطا، وManfredi Lefebvre رئيس مجلس إدارة المجلس العالمي للسفر والسياحة، وجلوريا جيفارا الرئيس التنفيذي للمجلس العالمي للسياحة والسفر.

وتأتي مشاركة الوزير في هذا الحوار رفيع المستوى في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على تعزيز حضور مصر في المحافل الدولية المعنية بصناعة السياحة والسفر، والمشاركة في مناقشة التوجهات العالمية المؤثرة في مستقبل القطاع، إلى جانب تبادل الرؤى والخبرات مع عدد من وزراء السياحة والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع السفر والسياحة عالميًا.

ويُعد «حوار القادة الدوليين» منصة دولية تجمع صناع القرار والمسئولين الحكوميين وقادة القطاع الخاص لمناقشة أبرز الأولويات التي تشكل مستقبل القدرة التنافسية لقطاع السفر والسياحة، حيث ركزت مناقشات الحوار على اثنين من أبرز العوامل المحفزة للتنافسية المستقبلية في قطاع السياحة عالمياً، وهما الربط وسهولة السفر، والاستثمار، فمن إجراءات الدخول السلسة، والحدود المعتمدة على التقنيات الحيوية، والربط العالمي بمستويات عالمية، إلى الوجهات الجاهزة للاستثمار والقائمة على المرونة التنظيمية، والشفافية، والحوافز الفعالة، تناولت المناقشات المقومات اللازمة للمنافسة في ظل مشهد عالمي سريع التغير.

وقد شارك وزير السياحة والآثار في الجلسة الأولى من الحوار، والتي جاءت تحت عنوان «الربط وسهولة السفر» (Seamless Travel)، وتناولت التحول العالمي نحو الربط وسهولة السفر، وما يرتبط به من تسهيل وانسيابية حركة المسافرين بين الدول، وإجراءات الحدود، والقياسات الحيوية، والتكنولوجيا، كما تناولت الجلسة التوجه المتزايد نحو تقليل المتطلبات التقليدية المرتبطة بالسفر ودخول الدول.

كما شهدت الجلسة مناقشات حول الاتجاهات المستقبلية في مجال السفر الدولي، في ضوء التوسع المتوقع خلال السنوات المقبلة في تطبيق الحلول الرقمية التي تتيح للمسافرين إجراءات أكثر سهولة وانسيابية، بما يعزز تنافسية الدول والوجهات السياحية وقدرتها على جذب المزيد من الحركة السياحية الدولية.

وأكد السيد شريف فتحي، خلال مداخلته، أن التوسع في تطبيق مفهوم السفر السلس يتطلب، في المقام الأول، وضع قواعد وضوابط واضحة ومتفق عليها دوليًا، بما يضمن أن تكون الدول الراغبة في تطوير منظوماتها على دراية كاملة بالمتطلبات والإجراءات اللازمة لتطبيقها.

كما أشار إلى أهمية تحديد المسئوليات والأدوار بشكل واضح بين مختلف الأطراف، على المستويين المحلي والدولي، قبل التوسع في تطبيق هذا المفهوم، بما يحقق التوازن بين تيسير حركة السفر وتقديم تجربة سياحية سلسة للمسافر، والحفاظ في الوقت ذاته على المتطلبات الأمنية والتنظيمية.

وزير السياحة والآثار حوار القادة الدوليين مصر السياحة والآثار السياحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

هل تقرر إلغاء التقييمات للصفين الأول والثاني الإبتدائي والمرحلة الثانوية؟..التعليم تحسم الجدل

الطقس في مصر

طقس الأيام القادمة.. أجواء خريفية وأمطار رعدية تضرب عدة مناطق

الذهب

انهيار جديد في سعر الذهب قبل اجتماع الفيدرالي.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

رئيس مجلس الوزراء

فرصة جديدة للمخالفين في البناء.. 12 قرارًا مهما من الحكومة اليوم

ميسي

حكاية لاتنسي.. برشلونة يودع ميسي : صنع التاريخ في كل خطوة مع منتخب الأرجنتين

الأتوبيس الترددي

توقف حركة الأتوبيس الترددي أعلى الطريق الدائري بسبب حادث عبور مشاة.. والشركة تفعل خطة الطوارئ

اجتماع الحكومة

الحكومة توافق على 6 قرارات خلال اجتماعها الأسبوعي.. تفاصيل

شوبير

شوبير مهاجما معتمد جمال قبل لقاء زد: مريض في المباراة وسليم بالتمرين

ترشيحاتنا

المنام

دعاء رؤية الميت في المنام.. أمين الفتوى: لا يشترط له لفظ معين

الدكتور جمعة سند

للعام السادس على التوالي.. إدراج الدكتور جمعة سند بعلوم الأزهر ضمن قائمة العلماء الأكثر تأثيراً في العالم

الأذان

ما حكم الخروج من المسجد بعد سماع الأذان الموحَّد؟ دار الإفتاء تجيب

بالصور

محمد الحلو وتامر عبدالمنعم يشهدان الاستعدادات النهائية لاحتفالية ذكرى انتصارات أكتوبر على مسرح البالون

محمد الحلو وتامر عبد المنعم
محمد الحلو وتامر عبد المنعم
محمد الحلو وتامر عبد المنعم

من بوبيدا إلى أوروس.. رحلة صناعة السيارات الروسية قبل صعود الصينيين

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

وجبة مفيدة متكاملة.. طريقة عمل صينية سمك بلطى

طريقة عمل صينية سمك بلطى
طريقة عمل صينية سمك بلطى
طريقة عمل صينية سمك بلطى

تسلا تمدّد تشغيل روبوتاكسي أوستن وسط تحديات القيادة الليلية

روبوتاكسي
روبوتاكسي
روبوتاكسي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

المزيد