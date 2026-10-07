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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

أمنية فرج أمينًا مساعدًا للعمل الجماهيري بحزب إرادة جيل في القاهرة

أمنية فرج
أمنية فرج

أصدر حزب إرادة جيل قرارًا بتعيين أمنية أيمن فرج محمد أمينًا مساعدًا للعمل الجماهيري بمحافظة القاهرة، في إطار استكمال الهيكل التنظيمي للحزب، وتعزيز حضور أماناته في الشارع، ودعم التواصل المباشر مع المواطنين.

ويأتي القرار ضمن توجه حزب إرادة جيل نحو تطوير هياكله التنظيمية، ورفع كفاءة العمل الحزبي والجماهيري، وتفعيل دور الأمانات المختلفة، بما يسهم في توسيع قاعدة التواصل مع المواطنين وتعزيز الحضور التنظيمي للحزب على مستوى القاهرة.

وتتمتع أمنية أيمن فرج بخبرة في العمل السياسي والتنظيمي، حيث سبق لها خوض انتخابات مجلس النواب 2020 عن دائرة البساتين ودار السلام، وحصلت خلال الانتخابات على نحو 10 آلاف صوت.

منصب أمينة المرأة بقسم البساتين في حزب مستقبل وطن

كما تولت عقب ذلك منصب أمينة المرأة بقسم البساتين في حزب مستقبل وطن، واستمرت في هذا الدور حتى عام 2026، قبل انتقالها إلى موقعها التنظيمي الجديد داخل حزب إرادة جيل.

ويستهدف حزب إرادة جيل من خلال القرار دعم كوادره التنظيمية وتعزيز العمل الجماهيري، مع التركيز على توسيع قاعدة التواصل مع المواطنين وتفعيل الدور الميداني للأمانات الحزبية في محافظة القاهرة.

أمنية فرج إرادة جيل حزب إرادة جيل

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