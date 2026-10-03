حزب الجيل: منتدى العلمين للأعمال خطوة استراتيجية لربط التنمية بالأمن في أفريقيا

ثمن المهندس إيهاب محمود، الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي، وأمين لجنة النقل واللوجستيات بالحزب، افتتاحات الرئيس عبد الفتاح السيسي للدورة الأولى من منتدى "العلمين – أفريقيا للأعمال"، مؤكدًا أن انطلاق هذا الحدث القاري الكبير من مدينة العلمين الجديدة يجسد الرؤية المصرية الشاملة لربط التنمية بالأمن والاستقرار، ويبرهن على قدرة مصر على تحويل المبادرات إلى واقع تنموي ملموس يخدم شعوب القارة الأفريقية.

وقال "محمود"، في بيان، إن كلمة الرئيس السيسي حملت تشخيصًا دقيقًا لواقع الاقتصاد الأفريقي وطرحت حلولًا عملية لمعالجة التحديات الهيكلية؛ وعلى رأسها رفع نسبة التجارة البينية الأفريقية التي لا تتجاوز 18% وسد فجوة المعلومات أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن تحويل المنتدى إلى منصة دورية تُعقد كل عامين بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي والنيباد وأفريكسيم بنك يمثل نقطة انطلاق حقيقية لتفعيل منطقة التجارة الحرة القارية وتدشين عصر جديد من الشراكات الاقتصادية العابرة للحدود.

قطاع الشركات الناشئة ورواد الأعمال

وأكد الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي، أن تركيز المنتدى على قطاع الشركات الناشئة ورواد الأعمال يعكس فهمًا عميقًا لطبيعة القارة الأفريقية باعتبارها قارة شابة يمثل الشباب فيها نحو 65%، لافتًا إلى أن التكامل بين العمل السياسي والتنموي يرسخ قدرة الدول الوطنية على الصمود أمام الأزمات العالمية المتلاحقة، وتأكيد حق القارة المشروعة في صياغة مستقبلها الاقتصادي والاستثماري بجهود أبنائها.

وشدد على أن القارة الأفريقية تمتلك كافة المقومات لتجعل من القرن الحادي والعشرين قرنًا إفريقيًا بامتياز من خلال العمل الجماعي والشراكات العابرة للحدود.