سعر الدولار اليوم بعد قرار البنك المركزي بتثبيت الفائدة

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بنهاية تعاملات اليوم الخميس 20 أغسطس 2026 في البنوك ومكاتب الصرافة، بالتزامن مع قرار البنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وسط متابعة واسعة لتحركات سعر العملة الأمريكية في السوق المصرفية المصرية، وتصدر سعر الدولار اليوم قوائم البحث مع اهتمام المتعاملين بمعرفة أحدث مستويات الشراء والبيع بعد قرار لجنة السياسة النقدية. وقد أكدت مصادر صحفية منشورة اليوم صدور قرار تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي المصري.

وبحسب آخر تحديثات أسعار الدولار الواردة في البيانات محل التقرير، سجل سعر الدولار على شاشة البنك الأهلي المصري نحو 50.93 جنيه للبيع، و50.83 جنيه للشراء، فيما جاءت أسعار العملة الأمريكية عند مستويات متقاربة في عدد من البنوك العاملة في السوق المحلية، مع اختلاف محدود بين سعر الشراء وسعر البيع من بنك إلى آخر.

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ماذا قرر البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة اليوم؟

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، وعليه تقرر تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.00% و20.00% و19.50%، على الترتيب.

كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 19.50%، ويأتي هذا القرار انعكاسًا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق، في خطوة تضع أسعار الفائدة الحالية دون تغيير في ختام اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس.

ويأتي قرار تثبيت أسعار الفائدة في الوقت الذي تتابع فيه الأسواق المصرية تحركات سعر الصرف، خصوصًا مع استمرار الاهتمام بمستويات الدولار مقابل الجنيه، باعتبار العملة الأمريكية من أبرز مؤشرات حركة الأسواق وأسعار السلع والخدمات المرتبطة بالاستيراد.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الدولار الآن في البنك المركزي المصري 50.95 جنيه للبيع، و50.81 جنيه للشراء، وفقًا لآخر تحديثات الأسعار الواردة في البيانات محل التقرير.

ويعكس اختلاف أسعار الدولار بين البنوك تفاوت سياسات التسعير اليومية، إذ تتغير مستويات الشراء والبيع وفق حركة السوق والعرض والطلب، ولذلك يحرص المتعاملون على متابعة السعر المعلن من البنك الذي يعتزمون إجراء عمليات شراء أو بيع العملة من خلاله.

سعر الدولار في بنك مصر والبنك التجاري الدولي CIB

وصل سعر الدولار في بنك مصر بنهاية تعاملات اليوم إلى 50.93 جنيه للبيع، و50.83 جنيه للشراء، ليأتي عند المستوى نفسه المسجل في البنك الأهلي المصري وفق البيانات الواردة.

وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB نحو 50.88 جنيه للبيع، و50.78 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر العملة الأمريكية في بنك التعمير والإسكان 50.92 جنيه للبيع، و50.82 جنيه للشراء.

وتوضح هذه المستويات أن الفروق بين أسعار الدولار في البنوك لا تزال محدودة، مع استمرار متابعة السوق المصرفية لأي تحركات جديدة في سعر الصرف خلال التعاملات المقبلة.

سعر الدولار في بنك فيصل والمصرف المتحد

سجل سعر الدولار في بنك فيصل 50.93 جنيه للبيع، و50.83 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر العملة الأمريكية في المصرف المتحد خلال تعاملات اليوم 50.93 جنيه للبيع، و50.83 جنيه للشراء.

وتأتي هذه الأسعار ضمن المستويات المتقاربة التي سجلتها مجموعة من البنوك المصرية بنهاية تعاملات الخميس، في ظل متابعة الأسواق لتداعيات قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة وتحركات الدولار أمام الجنيه.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي ومصرف أبوظبي الإسلامي

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي 50.88 جنيه للبيع، و50.85 جنيه للشراء، فيما وصل سعره في مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم إلى 50.95 جنيه للبيع، و50.85 جنيه للشراء.

ويواصل المتعاملون متابعة هذه الأسعار بصورة مستمرة، خصوصًا مع اختلاف سعر الدولار من بنك إلى آخر، سواء بالنسبة إلى السعر المعلن للشراء أو السعر المحدد للبيع، وهو ما يجعل المقارنة بين أسعار البنوك أمرًا مهمًا للراغبين في شراء أو بيع العملة الأمريكية.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

وفقًا لآخر تحديث جاء سعر الدولار اليوم في عدد من البنوك على النحو الآتي.

سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية 50.83 جنيه للبيع، و50.73 جنيه للشراء.

بلغ سعر الدولار في بنك قناة السويس 50.93 جنيه للبيع، و50.83 جنيه للشراء.

سجل سعر الدولار في بنك البركة 50.90 جنيه للبيع، و50.80 جنيه للشراء.

بلغ سعر الدولار في بنك الكويت الوطني 50.85 جنيه للبيع، و50.75 جنيه للشراء.

وتكشف الأسعار السابقة عن وجود فروق محدودة في سعر الدولار بين البنوك المصرية، سواء على مستوى سعر الشراء أو سعر البيع، وهو أمر يفسر استمرار عمليات البحث عن عبارة «سعر الدولار اليوم» من جانب المتعاملين الراغبين في معرفة أفضل سعر متاح لدى البنوك.

لماذا يهتم المواطنون بسعر الدولار بعد قرار تثبيت الفائدة؟

يحظى سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بمتابعة يومية من جانب الأفراد والشركات والمستوردين والمستثمرين، نظرًا إلى ارتباط العملة الأمريكية بعدد كبير من المعاملات التجارية والاقتصادية، كما أن أي تغيرات في سعر الصرف تحظى باهتمام واسع لدى المتعاملين في السوق المحلية.

وفي الوقت نفسه، يظل قرار لجنة السياسة النقدية بشأن أسعار الفائدة من أبرز المؤشرات التي تتابعها الأسواق، لما له من أهمية في تحديد اتجاه السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة، ولذلك جاء اجتماع البنك المركزي اليوم محل اهتمام كبير بالتزامن مع متابعة سعر الدولار في البنوك.

وبعد قرار الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، تستمر الأنظار في متابعة حركة الدولار مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المقبلة، إلى جانب مراقبة أي تحديثات جديدة تعلنها البنوك بشأن أسعار الشراء والبيع.

أحدث أسعار الدولار اليوم الخميس 20 أغسطس 2026

وبناءً على البيانات الواردة في التقرير، يظل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري عند 50.93 جنيه للبيع و50.83 جنيه للشراء، بينما سجل في البنك المركزي المصري 50.95 جنيه للبيع و50.81 جنيه للشراء، ووصل في بنك مصر إلى 50.93 جنيه للبيع و50.83 جنيه للشراء.

كما سجل الدولار في البنك التجاري الدولي CIB نحو 50.88 جنيه للبيع و50.78 جنيه للشراء، وفي بنك التعمير والإسكان 50.92 جنيه للبيع و50.82 جنيه للشراء، بينما بلغ في بنك فيصل 50.93 جنيه للبيع و50.83 جنيه للشراء، وفي المصرف المتحد 50.93 جنيه للبيع و50.83 جنيه للشراء.

وسجلت العملة الأمريكية في البنك الأهلي الكويتي 50.88 جنيه للبيع و50.85 جنيه للشراء، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي 50.95 جنيه للبيع و50.85 جنيه للشراء، بينما بلغ سعرها في بنك الإسكندرية 50.83 جنيه للبيع و50.73 جنيه للشراء، وفي بنك قناة السويس 50.93 جنيه للبيع و50.83 جنيه للشراء، وفي بنك البركة 50.90 جنيه للبيع و50.80 جنيه للشراء، وفي بنك الكويت الوطني 50.85 جنيه للبيع و50.75 جنيه للشراء.

ويظل تحديث أسعار الدولار بصورة مستمرة أمرًا ضروريًا للمتعاملين، لأن أسعار الصرف قد تتغير خلال ساعات العمل المصرفي وفق المستجدات وحركة السوق، ولذلك فإن الأسعار الواردة تمثل آخر تحديثات البيانات محل التقرير بنهاية تعاملات الخميس 20 أغسطس 2026.