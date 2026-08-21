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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

بعد 6 سنوات من رحيله.. تفاصيل صادمة تكشف ما حدث لـ مارادونا قبل وفاته

مارادونا
مارادونا
أحمد أيمن

بعد مرور ست سنوات على وفاة أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا، لا تزال ملابسات رحيله تثير الجدل، في ظل استمرار محاكمة أفراد من الفريق الطبي الذي تولى رعايته خلال أيامه الأخيرة.

وتتواصل جلسات القضية في الأرجنتين، وسط شهادات طبية تسلط الضوء على أخطاء وإهمال محتمل في التعامل مع الحالة الصحية للنجم الذي توفي في 25 نوفمبر 2020، عن عمر ناهز 60 عامًا.

مؤشرات خطيرة قبل الوفاة 

ومن أبرز ما ظهر خلال المحاكمة شهادة اختصاصيين تحدثوا عن مؤشرات صحية كان من المفترض أن تستدعي تدخلًا طبيًا عاجلًا، بينها زيادة وزن مارادونا وارتفاع ضغط الدم، إلى جانب غياب سجلات تثبت إجراء تحاليل دم خلال فترة تعافيه التي استمرت نحو أسبوعين.

ويرى أحد الخبراء أن هذه العلامات كان يجب التعامل معها بجدية أكبر، خصوصًا أن مارادونا كان في مرحلة حساسة عقب خضوعه لجراحة في الدماغ لإزالة ورم دموي.

هل كان المنزل المكان المناسب؟

وتطرقت شهادات سابقة إلى قرار نقل مارادونا من المستشفى إلى منزل خاص لاستكمال فترة التعافي، وهو القرار الذي أصبح أحد المحاور الأساسية في القضية.

وأكد طبيب كان مسؤولًا عن العناية المركزة أن حالة مارادونا كانت معقدة للغاية، وأنه كان يحتاج إلى مراقبة طبية مستمرة، معتبرًا أن الرعاية المنزلية بالشكل الذي تمت به لم تكن مناسبة لحالته.

وأشار إلى أن البديل، إذا تقررت الرعاية خارج المستشفى، كان يجب أن يتضمن إشرافًا طبيًا وتمريضيًا متواصلًا، وهو ما لم يتوافر بالشكل المطلوب.

اتهامات قد تصل إلى السجن

كان مارادونا قد خضع لجراحة دقيقة قبل وفاته بفترة قصيرة، ثم بدأ مرحلة التعافي في منزل بمنطقة تيجري قرب العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.

وفي 25 نوفمبر 2020، تعرض لأزمة قلبية حادة، مع معاناة من قصور في القلب وتراكم السوائل في الرئتين، لتنتهي حياته التي صنعت واحدة من أكثر قصص كرة القدم شهرة في التاريخ.

ويواجه عدد من أفراد الفريق الطبي اتهامات تتعلق بالقتل العمد المحتمل نتيجة الإهمال، بينما ينفي المتهمون مسؤوليتهم عن وفاة مارادونا.

وتكشف جلسات المحاكمة تدريجيًا تفاصيل جديدة حول الرعاية التي تلقاها اللاعب في أيامه الأخيرة، لتبقى الأسئلة قائمة حول ما إذا كان بالإمكان إنقاذ حياته لو حصل على الرعاية الطبية المناسبة في الوقت المناسب.

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