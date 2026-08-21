خبير: التوترات في مضيق هرمز تؤثر على الولايات المتحدة وحرية الملاحة

قالت بروك تايلور، الخبيرة في شؤون الأمن القومي الأمريكي، إن التوترات الدائرة في مضيق هرمز والمنطقة المحيطة به تؤثر على الولايات المتحدة، كما تؤثر بصورة مباشرة في حرية الملاحة، مشيرة إلى حرص إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الضغط على إيران لإعادة فتح الممر الملاحي المهم.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية نهى درويش، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ الأخبار المتداولة تشير إلى أن الرئيس الأمريكي يضغط من أجل مزيد من الضغط على الجانب الإيراني، بعد انتهاء فترة وقف إطلاق النار والستين يوماً، موضحة أن ترامب يضغط على إيران وعلى الشركاء الذين يقدمون دعماً اقتصادياً لها.

وأشارت إلى أن الإدارة الأمريكية أعلنت عن عملية اقتصادية تهدف إلى الضغط على إيران، لافتة إلى أن الأمور تتصاعد نتيجة استمرار دعم بعض الدول لإيران وتغذيتها اقتصادياً وتعزيز قدراتها.

وأكدت بروك تايلور أن استمرار هذه الأوضاع لا يؤدي إلى فتح مضيق هرمز، وإنما يؤثر في جميع الدول، موضحة أن الولايات المتحدة وحلفاءها في المنطقة تأثروا بما يحدث، وأن التصريحات الأخيرة الصادرة عن الرئيس الأمريكي والبيت الأبيض تشير إلى جدية الضغط الاقتصادي على إيران بهدف إعادة فتح المضيق.