الجيش الأمريكي : غيرنا مسار 67 سفينة وعطلنا 3 منذ استئناف الحصار على إيران

أكد الجيش الأمريكي، أنه غير مسار 67 سفينة وعطلنا 3 منذ استئناف الحصار على إيران، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل.

وفي وقت سابق، أكد، سكوت بيسنت، وزير الخزانة الأمريكي، أن عزلة إيران الاقتصادية ستكون الأكبر في التاريخ.



وقال وزير الخزانة الأمريكي:" حان الوقت للحلفاء وبقية العالم للتوقف عن التعامل مع النظام الإيراني".

وأضاف وزير الخزانة الأمريكي: نتحكم في هرمز وهناك كميات كبيرة من النفط تعبر المضيق، ونفرض أقصى العقوبات على إيران وستؤدي إلى انهيار النظام".

وتابع : “لدينا ثقة بأن الجميع بما في ذلك الصين يرغبون في إعادة فتح مضيق هرمز”.