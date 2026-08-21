«دولتان.. حلم واحد» .. مصر تشارك في افتتاح سد ومحطة توليد كهرباء جوليوس نيريري

سيرت الشركة الوطنية مصر للطيران، الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية، اليوم الجمعة 21 أغسطس، رحلة خاصة رقم MS3009 إلى مدينة دار السلام بدولة تنزانيا، وعلى متنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين والشخصيات الهامة ، للمشاركة في مراسم افتتاح مشروع سد ومحطة توليد كهرباء جوليوس نيريري المائية.

وفي إطار حرص مصر للطيران على أن تعكس الرحلة أهمية هذا الحدث التاريخي، قامت الشركة بتخصيص طائرة تحمل شعار «دولتان.. حلم واحد» إلى جانب علمي جمهورية مصر العربية وجمهورية تنزانيا في رسالة تعكس عمق العلاقات التاريخية وروابط التعاون والصداقة التي تجمع البلدين.

كما تم تجهيز الطائرة من الداخل بكافة مظاهر التعبير عن هذا الحدث، بما يعكس أهمية المشروع ودوره في دعم مسيرة التنمية في تنزانيا، إلى جانب عرض مواد مرئية خاصة بالحدث، حيث تم عرض فيديو يستعرض مراحل تنفيذ وإنشاء مشروع سد ومحطة توليد كهرباء جوليوس نيريري، تقديرًا لما يمثله المشروع من إنجاز مصري بارز على أرض تنزانيا.

ويُعد مشروع سد ومحطة توليد كهرباء جوليوس نيريري أحد أبرز المشروعات التنموية الكبرى التي تجسد عمق العلاقات المصرية التنزانية، حيث تم تنفيذ المشروع بأيادٍ وخبرات مصرية من خلال تحالف شركتي المقاولون العرب والسويدي إليكتريك، بما يعكس ما تتمتع به الشركات المصرية من خبرات وإمكانات في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية الكبرى في القارة الأفريقية.

وتأتي مشاركة مصر للطيران في هذا الحدث الهام من خلال تسيير الرحلة الخاصة، تأكيدًا على دور الناقل الوطني في دعم وتعزيز العلاقات المصرية الأفريقية، وحرص الشركة على تسخير إمكاناتها وخبراتها لخدمة الوفود الرسمية والمناسبات والفعاليات ذات الطابع القومي والدولي.