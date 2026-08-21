جامعة قنا تعلن مواعيد الكشف الطبى على الطلاب المستجدين

أعلن الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، مواعيد توقيع الكشف الطبي على الطلاب المستجدين للعام الجامعي 2026/2027، في إطار استعدادات الجامعة لاستقبال الطلاب الجدد، وحرصها على استكمال إجراءات القيد والالتحاق بالكليات في سهولة ويسر، وتوفير الخدمات الطبية اللازمة لهم مع بدء العام الجامعي الجديد.

وأكد رئيس جامعة قنا، أهمية التزام الطلاب بالمواعيد المحددة وفقا للكليات، بما يسهم في انتظام الإجراءات وتجنب التكدس، مع ضرورة إحضار ما يثبت شخصية الطالب قبل توقيع الكشف الطبي.



وأشار عكاوى، إلى حرص إدارة الجامعة على إعداد جدول زمني منظم يشمل مختلف الكليات، بما يضمن إتاحة الوقت الكافي لإجراء الفحوصات الطبية للطلاب المستجدين، مؤكدا أن الجامعة تعمل على توفير بيئة جامعية متكاملة تهتم بصحة الطلاب وسلامتهم منذ بداية التحاقهم بالجامعة.

من جانبه، أوضح الدكتور أشرف موسى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن أعمال الكشف الطبي تبدأ في تمام الساعة التاسعة صباحا بمقر مستشفى الطلاب، وفقا للجدول المعلن، داعياً الطلاب إلى الالتزام بالمواعيد المحددة لكل كلية، واتباع التعليمات المنظمة لإجراءات الكشف، بما يضمن سرعة إنهاء الإجراءات وانتظامها.

وجاءت مواعيد الكشف الطبي على النحو التالي:

الأحد 30 أغسطس 2026: كلية الطب البشري.

الاثنين 31 أغسطس 2026: كلية طب الفم والأسنان.

الثلاثاء 1 سبتمبر 2026: كلية الصيدلة.

الأربعاء 2 سبتمبر 2026: كلية العلاج الطبيعي.

الخميس 3 سبتمبر 2026: كلية الهندسة.

الأحد 6 سبتمبر 2026: كلية الإعلام.

الاثنين 7 سبتمبر 2026: كلية التمريض بقنا.

الثلاثاء 8 سبتمبر 2026: كلية الطب البيطري.

الأربعاء 9 سبتمبر 2026: كلية الحاسبات والمعلومات.

الخميس 10 سبتمبر 2026: كلية الآثار.

الأحد 13 سبتمبر 2026: كلية العلوم.

الاثنين 14 سبتمبر 2026: المعهد الفني للتمريض والمعهد الفني الصحي.

الثلاثاء 15 سبتمبر 2026: كلية التربية تعليم عام.

الأربعاء 16 سبتمبر 2026: كلية الزراعة.

الخميس 17 سبتمبر 2026: كلية التجارة طالبات.

الأحد 20 سبتمبر 2026: كلية التجارة طلبة.

الاثنين 21 سبتمبر 2026: كلية الحقوق ،طالبات.

الثلاثاء 22 سبتمبر 2026: كلية الحقوق ، طلبة.

الأربعاء 23 سبتمبر 2026: كلية الآداب ، طالبات.

الخميس 24 سبتمبر 2026: كلية الآداب ، طلبة.

الأحد 27 سبتمبر 2026: كلية التجارة انتساب، طالبات.

الاثنين 28 سبتمبر 2026: كلية التجارة انتساب، طلبة.

الثلاثاء 29 سبتمبر 2026: كلية الحقوق انتساب ، طالبات.

الأربعاء 30 سبتمبر 2026: كلية الحقوق انتساب ، طلبة.

الخميس 1 أكتوبر 2026: كلية الآداب انتساب ، طالبات.

الأحد 4 أكتوبر 2026: كلية الآداب انتساب، طلبة.

الاثنين 5 أكتوبر 2026: كلية التربية، تعليم أساسى.

الثلاثاء 6 أكتوبر 2026: كلية التربية، طفولة.

الأربعاء 7 أكتوبر 2026: كلية التربية النوعية.

الأحد 11 أكتوبر 2026: الطلاب المتخلفون عن مواعيد الكشف الطبي بكليات الجامعة.

وشددت الجامعة على ضرورة التزام جميع الطلاب بالمواعيد المحددة، مع إحضار ما يثبت شخصية الطالب قبل البدء في إجراءات توقيع الكشف الطبي، بما يضمن انتظام العمل وسرعة إنهاء الإجراءات.



