"أوقاف شمال سيناء" تنظم 80 أمسية دينية احتفالاً بالمولد النبوي الشريف

نظمت مديرية أوقاف شمال سيناء 80 أمسية دينية في عدد من المساجد الكبرى بالمحافظة، احتفالاً بالمولد النبوي الشريف، وذلك تحت عنوان "إصلاح ذات البين في ضوء السنة النبوية المطهرة".

وقال مدير مديرية أوقاف شمال سيناء الشيخ محمود مرزوق - فى بيان اليوم /الجمعة/ - إن تنظيم هذه الأمسيات يأتي في إطار الاحتفاء بالمولد النبوي الشريف، والتعريف بالقيم والتعاليم التي أرساها النبي محمد (صلى الله عليه وسلم)، والعمل على ترجمتها إلى ممارسات تسهم في تعزيز التماسك المجتمعي.

وأضاف أن اختيار موضوع (إصلاح ذات البين) يعكس أهمية ترسيخ قيم التسامح والمودة ونبذ الخلافات، بما يسهم في دعم الاستقرار والتكافل الاجتماعي وتعزيز أواصر الترابط بين أبناء المحافظة.

وأوضح أن الأمسيات تناولت مكانة إصلاح ذات البين في الإسلام، وأهميته كقيمة دينية ومجتمعية، إلى جانب نماذج من السيرة النبوية الشريفة التي تجسد الحكمة في تأليف القلوب، وتسوية الخلافات، وإنهاء الخصومات، ونشر السلام والوئام بين أفراد المجتمع.

وأشار مرزوق إلى أن الفعاليات استعرضت عدداً من المواقف من السيرة النبوية التي تبرز حرص النبي الكريم على الإصلاح بين الناس، وتعزيز روح الأخوة والتعاون، بما يدعم وحدة المجتمع وتماسكه.