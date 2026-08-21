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لبنان: انفجارات تهز أجواء صور أثناء جولة رئيس الحكومة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

لبنان: انفجارات تهز أجواء صور أثناء جولة رئيس الحكومة

رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام- صورة أرشيفية
رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام- صورة أرشيفية
خاطر عبادة

أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للأنباء، اليوم الجمعة، بسماع دوي انفجارات في أجواء مدينة صور جنوبي لبنان، وذلك بالتزامن مع زيارة رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إلى المدينة.

سلام: استعادة قرار الحرب والسلم بيد الدولة

وشدد سلام خلال الزيارة على ضرورة أن يكون لبنان “تحت سلطة الدولة، مع استعادة الدولة قرار الحرب والسلم”، وأضاف أن "السيادة التي نستعيدها أمنياً يجب أن نرسخها اقتصادياً واجتماعياً"، مؤكداً أن "أفضل وفاء لشهدائنا هو أن نبني لأبنائهم دولة مؤسسات قوية".

تعزيز الجيش "خيار استراتيجي

"وأكد رئيس الحكومة اللبنانية أن "وجود الجيش في الجنوب هو حضور للدولة"، مشدداً على أن "قوة الجيش تكمن في وحدته".


وأضاف خلال زيارته برفقة وزير الدفاع: أن "تعزيز الجيش خيار استراتيجي لاستعادة الدولة".

وتابع: "حكومتنا التزمت العمل على القيام بالإصلاح المطلوب، ولا خيار للبنانيين سوى أن يكون لهم جيش واحد ودولة واحدة".

حشد الدعم الدولي لتطوير قدرات الجيش

ونوّه سلام إلى أن الحكومة "تواصل العمل عبر حشد الدعم العربي والدولي لتطوير قدرات الجيش"، مضيفاً: "ملتزمون بالعمل على بناء دولة وفية للدستور ولوثيقة الوفاق الوطني".

وختم قائلاً: "نريد للجنوب أن يكون تحت سلطة الدولة الواحدة، وأن يعيش المواطن فيه بأمان".

رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام انفجارات في صور لبنان

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