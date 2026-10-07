قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حصار مشدد وحظر تجوال يطوقان 7 قرى شمال غرب القدس المحتلة.. تفاصيل
جوتيريش يلتقي قائد الجيش الباكستاني لبحث أمن المنطقة ومكافحة الإرهاب
كأس عاصمة مصر .. بيراميدز يتفوق على القناة بهدفين في الشوط الأول
روسيا تحذر من معلومات كاذبة بعد تقارير عن إصابة ثانية بالطاعون
لو بتتابع نشاط الرئيس السيسي.. اعرف فارق التوقيت بين القاهرة وسول والساعة كام في كوريا دلوقتي؟
الطاعون البرتقالي.. تمثال ذهبي لترامب عاريا يثير الجدل داخل البرلمان الأوروبي
قطع المياه عن بعض مناطق الهرم بالجيزة.. الجمعة
سعر سبيكة الذهب 10 جرامات في مصر اليوم.. أسعار السبائك الآن
برئاسة زاهر جبارين.. وفد حماس يتوجه إلى القاهرة
النيابة تكشف أدلة تورّط صحفيي " متصدقش" في التواصل مع قيادات إرهابية
أطباء بلا حدود: الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان تتواصل رغم وقف إطلاق النار
شيخ الأزهر: الإعلام الهادف شريك أساسي في بناء وعي المجتمعات وتحصينها من الأفكار المغلوطة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

سائح يحمل مضربًا.. لماذا تراهن دول العالم على سياحة الجولف؟

مؤتمر
مؤتمر
أحمد عبد القوى

لم يعد ملعب الجولف مجرد مساحة للمنافسة الرياضية، بل تحول في العديد من الوجهات العالمية إلى جزء من صناعة السياحة، حيث يسافر اللاعب حاملًا مضربه، لكنه يحمل معه في الوقت نفسه إنفاقًا يمتد إلى الطيران والفنادق والمطاعم والتنقل والتسوق وزيارة المقاصد السياحية.

ومن هنا تبرز أهمية استضافة مصر للبطولات العربية والدولية للجولف، ليس فقط باعتبارها أحداثًا رياضية، وإنما كفرصة لتقديم منتج سياحي مختلف يستطيع مخاطبة شريحة من الزائرين تبحث عن الرياضة والترفيه والسياحة في رحلة واحدة.

هذه الزاوية حضرت بقوة خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل البطولة العربية للجولف التي تستضيفها مصر، حيث لم تقتصر المناقشات على المنافسات واللاعبين المشاركين، وإنما امتدت إلى الدور الذي يمكن أن تلعبه الجولف في دعم السياحة الرياضية والترويج لمصر كوجهة قادرة على استضافة البطولات الكبرى.

وأكد محمد أنور، نائب رئيس الاتحاد المصري للجولف، أن مصر تمتلك مقومات تؤهلها للحصول على حصة أكبر من سياحة الجولف، في ظل وجود ملاعب متميزة وبنية سياحية قوية، فضلًا عن طبيعة المناخ التي تسمح بممارسة اللعبة خلال فترات طويلة من العام.

وأشاد أنور بالجهود التي يبذلها عمر هشام طلعت مصطفى، رئيس الاتحاد المصري للجولف، في تطوير اللعبة وتوسيع انتشارها والعمل على تعزيز حضور مصر على خريطة البطولات، بما يفتح المجال أمام الاستفادة من الجولف كأحد روافد السياحة الرياضية.

وتكمن القيمة الاقتصادية لسياحة الجولف في أن رحلة اللاعب لا تتوقف عند رسوم المشاركة أو دخول الملعب؛ فالزائر يحتاج إلى تذكرة طيران وإقامة فندقية ووسائل انتقال، إلى جانب الإنفاق على الطعام والتسوق والترفيه، وقد يصطحب أسرته أو مرافقين معه، ما يوسع دائرة المستفيدين من كل بطولة.

كما تمنح البطولات مصر فرصة تسويقية مختلفة؛ فالوفود القادمة للمنافسة تشاهد الوجهة على الطبيعة، وتتعرف على إمكاناتها السياحية، بينما تقدم التغطيات الإعلامية المصاحبة للحدث صورة عن مصر تتجاوز الآثار والشواطئ إلى قدرتها على تقديم منتجات سياحية ورياضية متنوعة.

وتتمتع مصر كذلك بميزة يمكن البناء عليها، وهي إمكانية الجمع بين أكثر من تجربة خلال الرحلة الواحدة؛ إذ يستطيع سائح الجولف ممارسة رياضته، ثم زيارة المقاصد التاريخية والثقافية والاستمتاع بالشواطئ والمطاعم والتسوق، وهو ما يجعل الرحلة أكثر تنوعًا من مجرد السفر إلى ملعب لخوض عدة جولات.

ويضيف توقيت البطولات عنصرًا آخر إلى المعادلة، إذ يمكن لسياحة الجولف أن تساعد في تنويع الحركة السياحية واستقطاب زائرين يبحثون عن ممارسة اللعبة في أجواء مناسبة، وهو ما يفتح الباب أمام تصميم برامج سياحية متكاملة يكون ملعب الجولف أحد أسباب اختيار مصر من البداية.

وجاء اختيار نادي مدينتي للجولف لاستضافة منافسات البطولة العربية ليعكس كذلك أهمية وجود ملاعب وتجهيزات قادرة على استقبال أحداث بهذا الحجم، في وقت تتزايد فيه المنافسة بين الوجهات المختلفة على استقطاب البطولات الرياضية وتحويلها إلى أداة للترويج السياحي.

وأكد المتحدثون خلال المؤتمر أن استضافة البطولة تتجاوز فكرة التنافس على الألقاب، لتصبح تجمعًا عربيًا يعزز التواصل بين اللاعبين والاتحادات، وفي الوقت نفسه يقدم صورة عن الإمكانات التنظيمية والرياضية والسياحية التي تمتلكها مصر.

وبذلك يصبح السؤال بعد البطولة أكبر من هو الفائز بالكأس: كم لاعبًا وزائرًا يمكن أن يعود إلى مصر مرة أخرى كسائح؟

ففي سياحة الجولف قد تبدأ الرحلة بمضرب وكرة وملعب، لكنها تنتهي بسلسلة كاملة من الإنفاق السياحي، وهنا تكمن الفرصة أمام مصر لتحويل البطولات من أحداث رياضية ناجحة إلى منتج سياحي قادر على جذب زائر جديد، وإضافة مساحة مختلفة إلى خريطة السياحة المصرية.

جولف مصر الجولف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إقليم تيجراي

إثيوبيا على حافة الانفجار.. قوات إريترية تنتشر في شمال إقليم تيجراي

مشغولات ذهبية

تجاوز الـ 5200 جنيهًا.. سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء 7-10-2026

نصر إبراهيم

وفاة نصر إبراهيم لاعب الزمالك السابق

أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء 7 أكتوبر 2026

بعد ارتفاعه أمس.. إلى أين وصلت أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء في مصر؟

الأهلي

ناقد رياضي يكشف خطة الأهلي قبل «القمة».. ومفاجآت في صفقات يناير

تراجع أسعار الذهب في مصر مع بداية حركة البيع والشراء اليوم الأربعاء

خسارة جديدة لعيار 21.. تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء

حسام عبد المجيد

الزمالك يتلقى إخطارًا بسبب مستحقات حسام عبد المجيد.. ووكيله يكشف التفاصيل

أرشيفية

ظاهرة جوية تضرب السعودية.. والأرصاد تحذر الجميع

ترشيحاتنا

التصنيع المشترك.. مصر تفتح بوابة جديدة للتوسع في أفريقيا

التصنيع المشترك.. مصر تفتح بوابة جديدة للتوسع في أفريقيا

من التجارة إلى التصنيع.. كيف تعزز مصر شراكتها مع كوريا؟

من التجارة إلى التصنيع.. كيف تعزز مصر شراكتها مع كوريا؟

أرتيتا

«هذه مجرد البداية».. كيف رد أرتيتا على تجديد عقده مع أرسنال حتى 2030؟

بالصور

احتفالية فنية كبرى فى عيد الأوبرا الـ38 على المسرح الكبير

احتفالات دار الأوبرا
احتفالات دار الأوبرا
احتفالات دار الأوبرا

بدون مكياج.. حورية فرغلى فى أحدث ظهور لها

حورية فرغلى فى احدث ظهور لها
حورية فرغلى فى احدث ظهور لها
حورية فرغلى فى احدث ظهور لها

روجينا تثير الجدل بإطلالة ملفتة فى آخر ظهور لها

روجينا تثير الجدل بإطلالة ملفتة فى اخر ظهور لها
روجينا تثير الجدل بإطلالة ملفتة فى اخر ظهور لها
روجينا تثير الجدل بإطلالة ملفتة فى اخر ظهور لها

أعراض تكشف وجود نقص بالكالسيوم.. استشاري يوضح

أعراض إذا ظهرت عليك قد تكشف نقص الكالسيوم.. طبيب يوضح
أعراض إذا ظهرت عليك قد تكشف نقص الكالسيوم.. طبيب يوضح
أعراض إذا ظهرت عليك قد تكشف نقص الكالسيوم.. طبيب يوضح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

المزيد