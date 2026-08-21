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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

صراع الحراس يشتعل في الأهلي.. من يحمي عرين الأحمر أمام الشرقية إنبي؟

محمد الشناوي
محمد الشناوي
سارة عبد الله

كشف الناقد الرياضي محمود شوقي، عبر قناته على موقع «يوتيوب»، عن آخر تطورات استعدادات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة الشرقية إنبي، في مستهل مشوار الفريق ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وأوضح شوقي أن المغربي حسين عموتة، المدير الفني للأهلي، لم يحسم حتى الآن هوية الحارس الأساسي الذي سيشارك أمام الشرقية إنبي، مشيرًا إلى أن المنافسة قوية بين الثنائي محمد الشناوي ومصطفى شوبير.

وأكد أن المران الأخير للفريق قبل المباراة سيكون حاسمًا في اختيار الحارس الأساسي، وفقًا لجاهزية كل لاعب وحالته الفنية والبدنية.

موعد مباراة الأهلي والشرقية إنبي

ويستعد الأهلي لخوض أولى مبارياته في بطولة الدوري المصري الممتاز، الأحد المقبل، بعد عودة الفريق إلى القاهرة عقب انتهاء معسكره الإعدادي الذي أقيم في إسبانيا.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع الشرقية إنبي في تمام الساعة الثامنة مساءً يوم الأحد المقبل، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي المقبلة

وتنقل مباراة الأهلي والشرقية إنبي عبر قناة «أون سبورت»، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان الأهلي قد اختتم معسكره في إسبانيا بمواجهة برشلونة، الأربعاء الماضي، في بطولة كأس خوان جامبر، وخسر الفريق الأحمر أمام النادي الكتالوني بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب سبوتيفاي كامب نو.

ويسعى الأهلي إلى تحقيق بداية قوية في الدوري المصري، وحصد أول ثلاث نقاط في مشواره بالبطولة، في ظل المنافسة المنتظرة على اللقب خلال الموسم الجديد.

الأهلي الدوري المصري الممتاز محمد الشناوي ومصطفى شوبير

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