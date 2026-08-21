كباكا خارج الحسابات.. ضربة جديدة للأهلي قبل مواجهة إنبي

كشف الناقد الرياضي محمود شوقي، عن غياب لاعب الأهلي الشاب محمد عبد الله «كباكا» عن مباراة فريقه المقبلة أمام الشرقية إنبي، بسبب عدم اكتمال جاهزيته الفنية والبدنية.

وأوضح شوقي أن كباكا عانى من إصابة قوية في نهاية الموسم الماضي، وخضع لفترة تأهيل طويلة، إلا أنه لم يصل حتى الآن إلى الجاهزية التي تسمح له بالمشاركة في المباريات الرسمية.

ويستعد الأهلي لخوض أولى مبارياته الرسمية في الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز، عندما يواجه الشرقية إنبي، يوم الأحد 23 أغسطس، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من المسابقة. وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وكان الأهلي قد عاد إلى القاهرة عقب انتهاء معسكره الإعدادي في إسبانيا، والذي اختتمه بمواجهة برشلونة في بطولة كأس خوان جامبر، وخسر الفريق الأحمر اللقاء بنتيجة 2-1.

ومن المقرر أن تُنقل مباراة الأهلي والشرقية إنبي عبر شبكة قنوات «أون سبورت»، الناقل لمباريات الدوري المصري الممتاز.