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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ردود فعل مثيرة من جماهير توتنهام بشأن التعاقد مع عمر مرموش

عمر مرموش
عمر مرموش
حمزة شعيب

أثار اهتمام توتنهام هوتسبير بالتعاقد مع الثنائي عمر مرموش وسافينيو، لاعبي مانشستر سيتي، حالة من الجدل بين جماهير النادي اللندني، بالتزامن مع اقتراب فترة الانتقالات الصيفية من نهايتها.

ويواصل توتنهام تحركاته المكثفة في سوق الانتقالات، بعدما أنفق نحو 237 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع ستة لاعبين، بهدف تدعيم صفوف الفريق، خاصة في خطي الوسط والدفاع.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى دخول عمر مرموش وسافينيو، إلى جانب كودي جاكبو مهاجم ليفربول، ضمن أبرز أهداف توتنهام الهجومية خلال الأيام الأخيرة من الميركاتو، في ظل سعي النادي لتعزيز خياراته في الخط الأمامي.

وسلط موقع Spurs Web الضوء على ردود فعل جماهير توتنهام عبر منصة "إكس"، عقب الحديث عن وصول النادي إلى مراحل متقدمة في مفاوضاته بشأن ضم مرموش وسافينيو.

وأبدى عدد من المشجعين حالة من عدم التصديق تجاه إمكانية إتمام الصفقتين، حيث اعتبر أحدهم أن الخبر سيكون "مدويًا ولا يصدق"، لكنه أكد أنه لن يقتنع بإتمام الصفقة حتى تصبح رسمية، مشيرًا إلى قدرة الصحفي ديفيد أورنستين على مفاجأة الجماهير بمثل هذه الأخبار.

في المقابل، اتخذ مشجع آخر موقفًا أكثر تشاؤمًا، مؤكدًا أن إدارة النادي اعتادت إثارة آمال الجماهير قبل أن تتعثر الصفقات في اللحظات الأخيرة، معتبرًا أن الوقت قد ينفد قبل حسم أي اتفاق.

كما سخر أحد المشجعين من فكرة التعاقد مع سافينيو، بينما وصف آخر التقارير بأنها تبدو "هراءً وتخاريف"، لكنه أشار إلى أن جماهير الفريق لا تملك سوى الانتظار والأمل في إتمام الصفقة.

وعلى الجانب الآخر، ظهرت ردود فعل إيجابية من بعض جماهير توتنهام، إذ وصف أحد المشجعين الجمع بين مرموش وسافينيو بأنه سيكون أمرًا استثنائيًا، مطالبًا إدارة النادي بالعمل على إتمام الصفقتين.

وذهب مشجع آخر إلى إمكانية التعاقد مع الثلاثي مرموش وسافينيو وجاكبو، مقترحًا توظيف سافينيو وجاكبو على الجناحين، مع الاعتماد على مرموش كمهاجم صريح.

وأشاد مشجع آخر بفكرة ضم الثنائي، معتبرًا أن نوعية اللاعبين تتناسب مع أسلوب المدرب روبرتو دي زيربي، كما أبدى إعجابه بالإمكانات الفنية الكبيرة التي يمتلكها سافينيو وقدرته على التطور مستقبلًا.

واختتم أحد مشجعي توتنهام حديثه بالتأكيد على أن وصول مرموش وسافينيو سيجعل سوق الانتقالات الهجومية للنادي "مدوية"، في ظل امتلاك اللاعبين للسرعة والإبداع والقدرة على تسجيل الأهداف.

وبين الشك والتفاؤل، تترقب جماهير توتنهام ما ستسفر عنه الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات، خاصة مع ارتباط النادي بعدد من الأسماء الهجومية البارزة، وفي مقدمتها مرموش وسافينيو.

توتنهام هوتسبير عمر مرموش مانشستر سيتي

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