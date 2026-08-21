محمد العدل يشيد بمصطفى شوبير: لولاك ما عاد الشناوي لمستواه

أشاد المنتج الفني محمد العدل، رئيس قناة الأهلي السابق، بالمنافسة بين الثنائي محمد الشناوي ومصطفى شوبير، حارسي مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مؤكدًا أن المنافسة بينهما تصب في مصلحة الفريق.

وكتب محمد العدل عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»: «شكرًا مصطفى شوبير.. لولاك ما عاد محمد الشناوي لمستواه».

وأضاف: «تنافسوا معًا.. ونحن الفائزون بكما»، في إشارة إلى أهمية المنافسة بين الحارسين وتأثيرها الإيجابي على مستوى الأهلي.

وتأتي إشادة العدل بمصطفى شوبير في ظل المنافسة القوية على حراسة مرمى الأهلي، حيث يسعى كل من الشناوي وشوبير إلى الحفاظ على مكانه في التشكيل الأساسي، وهو ما يمنح الفريق خيارات قوية في هذا المركز.

موعد مباراة الأهلي والشرقية إنبي

ويستعد الأهلي لخوض أولى مبارياته في الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد، عندما يواجه الشرقية إنبي، في تمام الساعة الثامنة مساء الأحد المقبل، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من المسابقة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي

ومن المقرر أن تُنقل مباراة الأهلي والشرقية إنبي عبر قناة «أون سبورت»، الناقل لمباريات الدوري المصري الممتاز.

وكان الأهلي قد اختتم معسكره الإعدادي في إسبانيا بمواجهة برشلونة في كأس خوان جامبر، وخسر الفريق الأحمر بنتيجة 2-1، قبل العودة إلى القاهرة استعدادًا لانطلاق مشواره في الدوري.