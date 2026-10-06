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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

مرصد الأزهر: انخفاض ملحوظ في الهجمات الإرهابية بباكستان خلال سبتمبر 2026

مرصد الأزهر
مرصد الأزهر
عبد الرحمن محمد

تابع مرصد الأزهر لمكافحة التطرف الوضع الأمني في باكستان ضمن قراءاته الشهرية لأنشطة الجماعات المتطرفة في البلاد، ورصد انخفاضًا ملحوظًا في نشاط التنظيمات الإرهابية خلال سبتمبر 2026 مقارنة بشهر أغسطس الماضي.

وأوضح المرصد، استنادًا إلى مؤشر العمليات الإرهابية لشهر سبتمبر 2026، أن باكستان شهدت 26 هجومًا إرهابيًا خلال الشهر، أسفرت عن استشهاد 29 من أفراد الجيش والشرطة الباكستانية وإصابة 36 آخرين، إلى جانب مقتل 32 مدنيًا وإصابة نحو 11 شخصًا.

وأشار مرصد الأزهر إلى أن أبرز التنظيمات المتورطة في تنفيذ هذه الهجمات تمثلت في حركة طالبان الباكستانية، إلى جانب التنظيمات الانفصالية المسلحة، وفي مقدمتها «جيش تحرير البلوش».

وفي المقابل، نفذت أجهزة الأمن الباكستانية حملة واسعة من المداهمات والعمليات الأمنية، بلغ عددها 32 عملية خلال سبتمبر، تمكنت خلالها من إحباط العديد من الهجمات الإرهابية التي كانت تستهدف المدنيين والمواقع الأمنية.

مقتل 235 إرهابيًا واعتقال 14 عنصرًا

وأسفرت المواجهات الأمنية مع العناصر الإرهابية خلال الشهر عن مقتل 235 إرهابيًا، إلى جانب اعتقال 14 عنصرًا، وفق ما رصده المرصد.

وبالنظر إلى خريطة انتشار العمليات الإرهابية، أوضح مرصد الأزهر أن أغلب الهجمات تركزت في المناطق الحدودية المتاخمة لأفغانستان، وعلى رأسها إقليما خيبر بختونخوا وبلوشستان.

وبيّن المرصد أن إقليم بلوشستان جاء في مقدمة الأقاليم الأكثر استهدافًا من جانب العناصر الإرهابية، يليه إقليم خيبر بختونخوا، وهو ما يتطلب تكثيف الجهود من جانب الحكومة وأجهزة إنفاذ القانون وإدارة مكافحة الإرهاب لمواجهة الإرهاب بمختلف أشكاله.

وأكد مرصد الأزهر، في متابعته الشهرية، أن تراجع وتيرة العمليات الإرهابية يعكس كفاءة العمليات الأمنية الاستباقية، إلا أن استمرار التهديدات في المناطق الحدودية يفرض ضرورة مواصلة التنسيق الأمني المكثف، للقضاء على جذور التطرف وحماية المدنيين وأفراد المؤسسات الأمنية في المنطقة.

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