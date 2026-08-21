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الغيابات تضرب الزمالك قبل مواجهة الاتحاد السكندري في الجولة الأولى بالدوري
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الغيابات تضرب الزمالك قبل مواجهة الاتحاد السكندري في الجولة الأولى بالدوري

الزمالك والاتحاد السكندري
الزمالك والاتحاد السكندري
حمزة شعيب

يفتتح الزمالك، حامل لقب الدوري المصري، مشواره في الموسم الجديد بمواجهة قوية أمام الاتحاد السكندري، في لقاء يقام مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي، وسط طموحات كبيرة من الفريقين لتحقيق بداية إيجابية في المسابقة.

ويسعى الزمالك إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور وتحقيق الفوز في ضربة البداية، لإرسال رسالة مبكرة إلى منافسيه بشأن قدرته على الحفاظ على لقب الدوري، بينما يأمل الاتحاد السكندري في الخروج بنتيجة إيجابية تمنح لاعبيه دفعة قوية مع بداية الموسم.

غيابات تضرب صفوف الزمالك

يدخل الزمالك المباراة وسط عدد من الغيابات، حيث يفتقد جهود حسام أشرف ومحمد إبراهيم بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء من الموسم الماضي.

كما تحوم الشكوك حول مشاركة عبد الله السعيد والأنجولي شيكو بانزا، بعدما غاب الثنائي عن بداية فترة إعداد الفريق لأسباب مختلفة، إذ تأخر السعيد في الانضمام بسبب مستحقاته المالية، بينما ارتبط غياب شيكو بانزا بظروف خاصة تتعلق بإجراءات حصول نجله على الجنسية البرتغالية.

وتُنقل المباراة عبر قناة أون سبورت، التي تقدم تغطية خاصة للمواجهة مع وجود مجموعة من المحللين الرياضيين.

معتمد جمال أمام تحدٍ صعب

ويواجه معتمد جمال، المدير الفني للزمالك، تحديات عديدة قبل انطلاق الموسم، أبرزها استمرار أزمة إيقاف القيد، والتي حالت دون تدعيم صفوف الفريق بصفقات جديدة.

ويعتمد الزمالك بشكل أساسي على قائمته الحالية، في ظل رحيل عدد من العناصر المؤثرة، وعلى رأسهم حسام عبد المجيد الذي انتقل إلى لودوجوريتس البلغاري بعد تألقه مع منتخب مصر في كأس العالم 2026.

كما تحيط حالة من عدم اليقين بموقف البرازيلي خوان بيزيرا، أحد أبرز لاعبي الزمالك، بعدما غاب عن فترة الإعداد وتمسك بالرحيل عن النادي، في ظل اهتمام شباب الأهلي الإماراتي بالتعاقد معه.

حمزة الجمل يبحث عن بداية قوية مع الاتحاد

في المقابل، يخوض حمزة الجمل مباراته الأولى كمدير فني للاتحاد السكندري في بطولة الدوري، بعدما تولى قيادة الفريق عقب نهاية الموسم الماضي.

ويأمل الجمل في قيادة "زعيم الثغر" لتحقيق نتيجة إيجابية أمام حامل اللقب، مستفيدًا من التدعيمات التي أبرمها النادي خلال فترة الانتقالات، والتي شملت عددًا كبيرًا من اللاعبين بهدف بناء فريق قادر على المنافسة وتقديم موسم أفضل.

وتترقب الجماهير مواجهة الزمالك والاتحاد السكندري، في ظل رغبة أصحاب الأرض في بدء رحلة الدفاع عن اللقب بانتصار، مقابل سعي الاتحاد لتحقيق مفاجأة مبكرة أمام حامل البطولة.

الزمالك الدوري المصري الاتحاد السكندري

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