جمبسوت لافت.. ياسمين صبري تخطف الانظار بظهورها

نشرت الفنانة ياسمين صبري، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة لافته.

إطلالة ياسمين صبري

وتألقت ياسمين صبري، مرتديه جمبسوت أنيق ولافت باللون الكحلي، وجاء الجمبسوت بتصميم عصري ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

كما اختارت ياسمين صبري، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد ياسمين صبري، في المكياج على الألوان البنية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون الوردي الناعم ليبرز جمال أنوثتها.

ونعرض لكم صور الفنانة ياسمين صبري