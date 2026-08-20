بفستان أبيض .. هنا الزاهد تستعرض أناقتها بإطلالة متكاملة | شاهد

حرصت الفنانة هنا الزاهد على مشاركة مُتابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

إطلالة هنا الزاهد

تألقت هنا الزاهد في الصور بإطلالة راقية، حيث ارتدت فستانًا ذا أكمام مكشوفة باللون الأبيض الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

تزينت هنا الزاهد ببعض الإكسسوارات الراقية التي منحتها إطلالة متكاملة، ونالت صورها إعجاب متابعيها على الإنستجرام.

أما من الناحية الجمالية، بدت هنا الزاهد بخصلات شعرها المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الترابية الهادئة التي كشفت عن جمال ملامحها.