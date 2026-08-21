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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

فيديوهات مع سيدات وجلسات سرية.. القصة الكاملة لسقوط دجال العياط

دجال _ أرشيفية
دجال _ أرشيفية
محمد شراط

في واقعة أثارت جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على حلاق يقيم بدائرة مركز العياط بمحافظة الجيزة، بعد تداول منشورات تتهمه بممارسة أعمال الدجل والشعوذة، واستغلالها في التعامل مع المواطنين.

كواليس القبض على دجال العياط 

بدأت الواقعة عندما رصدت الأجهزة الأمنية منشورات متداولة على السوشيال ميديا، تضمنت معلومات عن شخص يمارس أعمال الدجل والشعوذة داخل نطاق مدينة العياط، وعلى الفور جرى فحص ما تم تداوله وإجراء التحريات اللازمة لتحديد هوية الشخص المشار إليه.

وأسفرت التحريات عن تحديد هوية المتهم، وتبين أنه حلاق ويقيم بدائرة مركز العياط، وتمكنت القوات من ضبطه واقتياده لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وبمواجهته بما نسب إليه، أقر بممارسة أعمال الدجل والشعوذة، مؤكدا أنه كان يقدم للمترددين ما وصفه بـ«جلسات علاج روحاني».

التحفظ على المضبوطات 

وعقب ضبط المتهم، أمرت النيابة العامة بالتحفظ على المضبوطات التي عثر عليها بحوزته، إلى جانب فحص الهواتف والأجهزة الإلكترونية المضبوطة معه، لبيان مدى احتوائها على تسجيلات أو مواد مرتبطة بالواقعة.

كما كلفت النيابة الأجهزة الأمنية بإجراء التحريات اللازمة حول نشاط المتهم، وبيان مدى ممارسته أعمال الدجل والشعوذة بقصد النصب على المواطنين، إلى جانب حصر الأشخاص والسيدات الذين تعاملوا معه خلال الفترة الماضية.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها للوقوف على حقيقة الواقعة وملابساتها، وفحص الأدلة والتحريات والمضبوطات، تمهيدا لاتخاذ القرار القانوني المناسب في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات.

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