الدعم النقدي مش فلوس كاش.. تفاصيل تطبيق منظومة التموين الجديدة أول يناير

تستعد الحكومة للانتقال إلى منظومة جديدة للدعم تعتمد على الدعم النقدي السلعي المشروط، بدلًا من النظام الحالي، بهدف منح المواطنين مرونة أكبر في اختيار احتياجاتهم الأساسية، مع تحسين كفاءة توجيه الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه.

قيمة الدعم النقدي للفرد

وبحسب هشام الدجوي، رئيس شعبة البقالة بغرفة الجيزة التجارية، فإن قيمة الدعم النقدي المقترحة ضمن التصور الجديد تصل إلى نحو 325 جنيهًا شهريًا للفرد.

وأوضح الدجوي أن المبلغ المقترح يتضمن نحو 225 جنيهًا لدعم الخبز و100 جنيه لدعم السلع التموينية.

وبناءً على هذا المقترح، فإن بطاقة التموين التي تضم 4 أفراد قد يصل إجمالي المخصص لها إلى نحو 1300 جنيه شهريًا.

ويجب التأكيد، أن مبلغ 325 جنيهًا للفرد يمثل مقترحًا وفق تصريحات رئيس الشعبة، وليس قرارًا حكوميًا نهائيًا منشورًا يحدد قيمة الدعم بشكل رسمي.

موعد تنفيذ منظومة الدعم النقدي الجديدة

وعن موعد تطبيق المنظومة الجديدة، قال ماجد نادي، رئيس النقابة العامة لبدالي التموين وعضو لجنة تسيير الأعمال بشعبة المواد الغذائية، إن وزارة التموين والتجارة الداخلية تستعد لبدء تنفيذ منظومة الدعم النقدي السلعي المشروط اعتبارًا من 1 يناير 2027.

ويأتي تطبيق المنظومة الجديدة ضمن خطة الدولة لإعادة هيكلة نظام الدعم، بما يسمح بتوجيه المخصصات إلى المواطنين المستحقين بصورة أكثر كفاءة، مع منح المستفيد حرية أكبر في اختيار احتياجاته من السلع الأساسية.

هل الدعم النقدي سيكون أموالًا «كاش»؟

لا يعني التحول إلى الدعم النقدي أن المواطن سيحصل على مبلغ مالي نقدًا بصورة مباشرة.

وبحسب التصور المطروح، سيتم تخصيص رصيد مالي على البطاقة التموينية يستطيع المستفيد استخدامه في الحصول على السلع والاحتياجات الأساسية المسموح بها داخل المنظومة.

وبذلك ينتقل النظام من حصول المواطن على كميات محددة من سلع بعينها إلى امتلاكه قيمة دعم مالية مخصصة للشراء، مع وضع ضوابط للسلع والمنافذ المشاركة في المنظومة.

ماذا سيحصل عليه المواطن في المنظومة الجديدة؟

يهدف النظام الجديد إلى إتاحة مساحة أكبر للمواطن لاختيار السلع التي تحتاجها أسرته، بدلًا من الالتزام بقائمة محددة من السلع.

وتتضمن التصورات المطروحة السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنون، مع استمرار دعم الخبز ضمن المنظومة الجديدة وفق القواعد التي ستحددها الحكومة.

لماذا تتجه الدولة إلى الدعم النقدي؟

تستهدف الحكومة من تطوير منظومة الدعم رفع كفاءة الإنفاق العام وتحسين وصول الدعم إلى مستحقيه، إلى جانب منح المواطن حرية أكبر في تحديد احتياجاته.

كما تستهدف المنظومة الجديدة الحد من الهدر وتحسين إدارة الموارد المخصصة للدعم، مع الاعتماد بصورة أكبر على البيانات وقواعد الاستحقاق في تحديد المستفيدين.

هل قيمة 325 جنيهًا نهائية؟

حتى الآن، يجب التعامل مع رقم 325 جنيهًا شهريًا للفرد باعتباره قيمة مقترحة وليست قيمة نهائية ملزمة.

كما أن تفاصيل التطبيق، وقواعد الاستحقاق، وقيمة الدعم النهائية، والسلع التي يمكن الحصول عليها باستخدام الرصيد، ستتحدد وفق القرارات والقواعد التنفيذية التي تعلنها الحكومة ووزارة التموين قبل بدء التطبيق الفعلي.

وبحسب التصورات والتصريحات المعلنة، فإن قيمة الدعم النقدي المقترحة تصل إلى 325 جنيهًا للفرد شهريًا، وفق ما ذكره هشام الدجوي، رئيس شعبة البقالة بغرفة الجيزة التجارية، بينما قال ماجد نادي، رئيس النقابة العامة لبدالي التموين وعضو لجنة تسيير الأعمال بشعبة المواد الغذائية، إن الاستعدادات تستهدف بدء تطبيق منظومة الدعم النقدي السلعي المشروط في 1 يناير 2027.

وتظل القيمة النهائية للدعم وآليات التنفيذ خاضعة لما ستعلنه الحكومة ووزارة التموين رسميًا.

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