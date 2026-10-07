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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

هونج كونج وسنغافورة تتنافسان على قيادة سوق الذهب في آسيا

سوق الذهب في آسيا
سوق الذهب في آسيا
أ ش أ

طرح مسئولون من هونج كونج وسنغافورة خططًا متنافسة لإنشاء مراكز لتداول الذهب في آسيا، في مؤشر على شدة المنافسة بين الجانبين لجذب أعمال ورؤوس أموال جديدة والاستفادة من الطلب القوي على المعدن النفيس.

ويسعى المركزان الماليان إلى الارتباط بأسواق الذهب القائمة من خلال تقديم عقود وخدمات جديدة، من بينها استضافة احتياطيات البنوك المركزية، وقد ضمنا بالفعل مشاركة بنوك محلية ودولية، وأطلقت هونج كونج في يوليو عمليات تجريبية لنظام لتسوية معاملات الذهب، إلى جانب مؤشر سعري جديد، بحسب ما نقلته وكالة "بلومبرج" الأمريكية.

وقال كريستوفر هوي، أمين الخزانة والخدمات المالية في هونج كونج - خلال جلسة نقاشية في الاجتماع السنوي لجمعية سوق السبائك في لندن بمدينة سورينتو الإيطالية - "نضع أنفسنا باعتبارنا حلقة وصل فائقة، ونضيف أيضًا قيمة كبيرة".

وأتاح أكبر تجمع عالمي لقادة صناعة الذهب فرصة نادرة لممثلي المركزين الآسيويين لعرض خططهما في المنتدى نفسه، وقال هوي إن هونج كونج ستكشف قرب نهاية العام عن تفاصيل العقود الآجلة للذهب المقومة باليوان الصيني في الأسواق الخارجية، كما ستسمح للبنوك بتسوية معاملات الذهب الفعلية في الوقت الفعلي وبعملات متعددة.

وتتشابه طموحات سنغافورة، حيث قال ليم تشنج خاي، المدير التنفيذي لإدارة تطوير الأسواق المالية في سلطة النقد في سنغافورة، خلال جلسة النقاش: "نحاول الربط بين مجمعات السيولة المختلفة"، مشيرًا إلى التداول خارج البورصات في لندن، وسوق العقود الآجلة في نيويورك، والمنتجين في آسيا.

كما يسعى المركزان إلى استقطاب البنوك المركزية، التي يمكن لاحتياطياتها من الذهب أن توفر سيولة حيوية من خلال إقراضها للمؤسسات المالية التجارية، وتعمل سنغافورة على توسيع قدرتها التخزينية لتصبح جهة حفظ للذهب الذي تحتفظ به البنوك المركزية الأجنبية، بينما زاد بنك الشعب الصيني احتياطياته في هونغ كونغ خلال الأشهر الأخيرة.

وتستفيد هونج كونج وسنغافورة أيضًا من توجه أوسع نحو تنويع الاحتياطيات، شهد بالفعل إعادة بعض البنوك المركزية الذهب إلى بلدانها خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يتحدى مكانة المراكز التاريخية مثل لندن ونيويورك، وحتى استقطاب حصة صغيرة من 39,000 طن تحتفظ بها البنوك المركزية حول العالم من شأنه أن يعزز نفوذ أي من المركزين.

هونج كونج وسنغافورة الذهب آسيا

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