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وزارة الدفاع السورية: إحباط محاولة تهريب على الحدود مع لبنان في منطقة "يبرود" في ريف دمشق
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزارة الدفاع السورية: إحباط محاولة تهريب على الحدود مع لبنان في منطقة "يبرود" في ريف دمشق

وزارة الدفاع السورية
وزارة الدفاع السورية
القسم الخارجي

أعلنت وزارة الدفاع السورية، اليوم الأربعاء، إحباط محاولة تهريب على الحدود السورية اللبنانية، في منطقة جرد المعرة التابعة لمنطقة يبرود بريف دمشق، في إطار العمليات الأمنية الرامية إلى تشديد الرقابة على الحدود ومواجهة أنشطة التهريب.

وقالت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية «سانا»، إن وحدات من قوى حرس الحدود في الجيش السوري نفذت العملية، بعدما رصدت محاولة للتهريب في المنطقة الحدودية.

وأوضحت الوزارة أن المهربين بادروا إلى إطلاق النار على الدورية أثناء تنفيذ العملية، ما دفع القوات السورية إلى الرد، لتندلع اشتباكات في المنطقة.

وأسفرت العملية، بحسب الوزارة، عن مصادرة سيارتين والحمولة التي كانت بحوزة المهربين، إلى جانب إلقاء القبض على أحد المشاركين في عملية التهريب، فيما تمكن آخرون من الفرار باتجاه الأراضي اللبنانية.

وتأتي العملية في سياق تحركات سورية متواصلة لتعزيز السيطرة على الحدود مع لبنان، وملاحقة شبكات التهريب التي تنشط في المناطق الحدودية ذات الطبيعة الجغرافية الوعرة.

وشهدت الحدود السورية اللبنانية خلال الفترة الماضية عمليات مماثلة استهدفت تهريب المخدرات والأسلحة، إذ أعلنت السلطات السورية في سبتمبر الماضي إحباط محاولات تهريب شحنات من المواد المخدرة القادمة من لبنان، ضمن حملات أمنية تستهدف الحد من نشاط شبكات التهريب.

وتؤكد دمشق أن ضبط الحدود ومكافحة التهريب يمثلان جزءًا أساسيًا من جهودها الأمنية، خصوصًا في المناطق الحدودية التي تتسم بتضاريس جبلية وتداخل جغرافي بين البلدين، بينما تواصل الأجهزة السورية تنفيذ عمليات ملاحقة وضبط للمهربين والمتورطين في الأنشطة غير القانونية.

وتبرز منطقة يبرود وريف دمشق ضمن المناطق التي تشهد عمليات أمنية متكررة لمواجهة التهريب، في ظل مساعي السلطات السورية لتشديد الرقابة على الحدود ومنع استخدامها ممرًا للمواد المحظورة أو الأنشطة غير القانونية.
 

وزارة الدفاع السورية محاولة تهريب الحدود السورية اللبنانية منطقة جرد المعرة يبرود بريف دمشق وزارة الدفاع

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