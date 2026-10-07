مواعيد ومسارات جديدة .. ​بدء تشغيل خط مباشر لأتوبيسات BRT بين «الزراعي» و«صن كابيتال» غدًا الخميس

أعلنت الشركة المصرية الأتوبيس الترددي، إنه اعتبارًا من صباح غدٍ الخميس الموافق 8 أكتوبر 2026، سيتم تشغيل حركة أتوبيسات BRT مباشرة من محطة الإسكندرية الزراعي في اتجاه محطة صن كابيتال والعكس، وذلك بزمن تقاطر 10 دقائق بين كل أتوبيس والآخر مع استمرار معدلات التقاطر للمرحله الأولي كما هي .

ويأتي ذلك في إطار استمرار التشغيل التجريبي للمرحلة الثانيه بالجمهور، مع إلغاء الانتظار بمحطة الجولف، بما يسهم في تسهيل حركة الركاب وتقليل زمن الرحلة.

🚍 الإسكندرية الزراعي ↔ صن كابيتال

⏱️ زمن التقاطر: 10 دقائق

📍 إلغاء الانتظار بمحطة الجولف

📅 بدءًا من الخميس 8 أكتوبر 2026

ويأتي هذا الإجراء إيمانًا بالعمل المستمر على راحة المواطنين وتقديم خدمة أكثر سهولة وانتظامًا لمستخدمي.