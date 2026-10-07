لحظات رعب بالتجمع الأول.. تصادم عنيف يهشم 3 سيارات| صور

شهدت منطقة التجمع الأول حادث تصادم بين 3 سيارات، أسفر عن تهشمها وتلفيات مادية دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

كواليس حادث التجمع



تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا بوقوع حادث تصادم بين 3 سيارات بمنطقة التجمع الأول، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات المرور إلى مكان الحادث.

وبالفحص تبين تصادم 3 سيارات ملاكي ، مما أدى إلى تهشم أجزاء من السيارات الثلاث وتعطل الحركة المرورية بشكل جزئي.

الحادث لم يسجل إصابات

وأقتصر الحادث على التلفيات المادية فقط، وتم رفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها.